Ante el veto turco a protestas, Rutte destaca que manifestarse es importante en democracia

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Ankara, 6 jul (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó este lunes en Ankara, en víspera de la cumbre de líderes de la Alianza, la importancia de poder manifestarse en democracia si bien no comentó directamente la prohibición de protestas que rige durante el encuentro en la capital turca ni las recientes detenciones de activistas y manifestantes.

Preguntado en una rueda de prensa por las amplias redadas policiales que han llevado a prisión preventiva a más de 200 personas en los últimos días, aparentemente por sospechas de que podrían protestar contra la cumbre, Rutte se limitó a decir que «la democracia es más que solo unas elecciones».

«Las elecciones son desde luego cruciales en una democracia, pero la democracia es también la prensa libre. Ustedes en esta sala. Que puedan preguntar todo lo que quieran, escribir los artículos que quieran, hacer sus investigaciones», dijo Rutte.

«Y desde luego democracia es también que la gente sea capaz de organizar manifestaciones, si lo desean», agregó el neerlandés.

«Cuando se trata de los medios de comunicación, es muy importante para la OTAN que los medios puedan asistir los grandes encuentros en persona», concluyó Rutte, en aparente referencia a que decenas de periodistas turcos, considerados críticos con el Gobierno islamista, no hayan recibido la acreditación para cubrir esta cumbre.

Decenas de activistas de partidos políticos y organizaciones de izquierda fueron detenidos el domingo en operaciones policiales desplegadas en varias provincias de Turquía, que se suman a otros más de 220 arrestos de los días anteriores.

El principal líder de la oposición, el socialdemócrata Özgür Özel, tachó estas detenciones de «vergüenza» y denunció que las autoridades turcas hacen «difícil la vida a su propio pueblo solo porque vienen líderes extranjeros a la cumbre».

Turquía, gobernada por el presidente islamista Recep Tayyip Erdogan y su partido AKP desde casi un cuarto de siglo, forma parte de la OTAN desde 1952.

La 36 cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara, a la que se esperan los líderes de los 32 aliados, entre ellos el presidente de EEUU, Donald Trump, comienza el martes por la noche con una cena. EFE

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