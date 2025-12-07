Ante la carga de Trump, Francia cree que Europa tiene que dedicarse a asumir su destino

París, 7 dic (EFE).- Francia no quiere entrar a comentar, al menos hasta que no conozca en detalle la estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la dura carga de Donald Trump contra Europa, sobre todo porque considera que lo fundamental es que los europeos asuman su propio destino, algo que ya han empezado a hacer.

«Habrá que tener una visión completa para poder pronunciarnos de forma válida», señalaron este domingo fuentes del Elíseo en reacción a la presentación de esa hoja de ruta de Trump para garantizar la supremacía estadounidense, en la que advierte a los europeos contra las tendencias actuales que a su parecer conducen al «borrado» de su civilización.

Las fuentes francesas indicaron que lo que se ha conocido hasta ahora es un documento marco y que habrá otros a los que hay que esperar para «tener en cuenta el conjunto».

Si por una parte señalaron estudiar «con atención» esa revisión estratégica de Washington, sobre todo hicieron hincapié en que para los europeos más importante que eso es su propio «posicionamiento estratégico».

Y eso significa afrontar los desafíos que se les plantean en términos de soberanía, de competitividad o de defensa para «asumir su destino».

París recuerda que esa línea de acción en la que Europa se está embarcando es una respuesta a «una demanda francesa» que su presidente, Emmanuel Macron, ya había formulado desde que llegó al poder en 2017.

Y estima que ahora finalmente «estamos en la buena trayectoria» para asumir las responsabilidades.

A ese último respecto, las fuentes del Elíseo aludieron al hecho de que los europeos en el conflicto en Ucrania por la invasión rusa quieren trabajar en una negociación «que respete los derechos» de Kiev y que a su vez permita a Europa «obtener visibilidad sobre la seguridad del continente».

El documento de la revisión estratégica de la Seguridad Nacional de Estados Unidos acusa a la Unión Europea y a otros organismos en Europa de socavar «la libertad política y la soberanía» y preludia la creación de conflictos y la transformación del continente europeo por sus políticas migratorias, con una pérdida de las identidades nacionales y de la confianza en sí mismos. EFE

