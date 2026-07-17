Ante las quejas de la industria, la UE revisa su mercado de carbono

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La Comisión Europea propuso este viernes flexibilizar su tarificación de las emisiones de carbono, un pilar de la política medioambiental de la UE, dando un poco más de manga ancha a las empresas.

Frente a los reclamos de la industria química alemana, de los países de Europa central y de Italia, Bruselas puso sobre la mesa varias concesiones que deberán estudiar los 27 Estados miembros y los eurodiputados, en una negociación que podría alargarse meses.

El objetivo es autorizar a la industria europea en su conjunto a emitir CO2 más tiempo del previsto (hasta 2038 en lugar de 2034) y a un coste menor. Eso si en un futuro las empresas se comprometen a dejar de emitir ese gas, causante del efecto invernadero.

Además, las compañías podrán adquirir a partir de 2036 créditos de carbono internacionales financiando proyectos de descarbonización fuera de la UE, que se tomarían en cuenta en la bajada de sus emisiones.

Hace más de 20 años, la UE puso en marcha un mercado de cuotas de emisiones de carbono (ETS) para hacer frente al cambio climático.

¿En qué consiste? Para cubrir sus emisiones de CO2, las industrias que más energía consumen (siderurgia, cemento, química…) y los productores de electricidad deben comprar «permisos para contaminar», según el principio de «quien contamina, paga».

El precio de la tonelada de CO2 varía, pero actualmente ronda los 80 euros (unos 91 dólares) en la UE.

El total de las cuotas disponibles en el mercado ha ido bajando a lo largo del tiempo para incitar a las industrias a emitir menos.

A modo de incentivo, se pusieron en marcha cuotas gratuitas. Estas deberían desaparecer en 2034 pero ahora la Comisión propone prolongarlas, y aminorar el ritmo de eliminación de todas las cuotas disponibles en el mercado.

– Más electricidad –

Por otro lado, la UE presentó este viernes un objetivo «indicativo» de electrificación de su energía, con la idea de que la electricidad represente el 46% de su consumo final de energía para 2040, es decir, el doble que en la actualidad.

Los activistas ecologistas exigen que la UE mantenga altas sus ambiciones en materia climática, pero, desde hace dos años, la tendencia en Bruselas es más bien responder a las preocupaciones de una industria muy golpeada por la competencia de China y la política arancelaria de Estados Unidos.

La reforma del carbono se ha convertido en una cuestión política, incluso ideológica, entre los defensores del sistema de ETS (España, Suecia, Finlandia y Dinamarca, entre otros) y sus detractores, como Polonia, República Checa o Italia, cuyas economías generan más emisiones de carbono.

Respecto a la aviación, ante la fuerte presión de las aerolíneas y las reticencias de algunos Estados, como Francia, la Comisión renunció a incluir los vuelos internacionales en su mercado de carbono.

En lugar de ello, aboga por una solución intermedia: incluir en el mercado de ETS, a partir de 2029, los vuelos internacionales que aterricen como mucho a 5.000 km del «centro de Europa». Así, un vuelo de Fráncfort a Dubái o Estambul quedaría cubierto por ETS, pero uno entre Fráncfort y Tokio, no.

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