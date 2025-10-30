Ante revisión del T-MEC, gremio mexicano de hidrocarburos pide estabilidad para inversión

3 minutos

Ciudad de México, 30 oct (EFE).- Ante la próxima revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) indicó este jueves que la estabilidad y certidumbre legal y regulatoria son condiciones indispensables para que México mantenga su competitividad energética y atraiga inversión productiva.

También se pronunció por la consolidación de autoridades regulatorias imparciales y por un trato no discriminatorio hacia las empresas extranjeras con operaciones en el país.

En un comunicado, la Amexhi, que integra a más de 20 empresas de extracción de hidrocarburos en el país, indicó que «la competitividad del país depende de su capacidad para fomentar la inversión productiva a largo plazo».

Esto, mediante la atracción de empresas con tecnología de punta, innovación y capital de largo plazo que contribuyan a los objetivos nacionales de soberanía energética, transición justa y crecimiento económico sostenible.

Para ello, dijo, es «esencial fortalecer un marco regulatorio predecible, transparente y alineado con las mejores prácticas internacionales, en coordinación con las autoridades competentes».

La entidad señaló que entre las propuestas que impulsará destacan que haya autoridades regulatorias imparciales y trato no discriminatorio para promover decisiones técnicas y objetivas que garanticen un «entorno competitivo y equitativo, fortaleciendo la confianza de los inversionistas en las instituciones mexicanas».

También propone que existan mecanismos eficaces de resolución de controversias para contar con herramientas jurídicas que «den certidumbre a la inversión, reduzcan riesgos y faciliten la cooperación a largo plazo entre gobiernos y empresas».

Además de la facilitación de comercialización regional de energéticos que impulse esquemas que promuevan el libre flujo y comercialización de productos energéticos entre México, Estados Unidos y Canadá, «asegurando condiciones arancelarias y no arancelarias que incentiven la competencia justa y el abasto eficiente».

La Amexhi cerró con la certidumbre de largo plazo para «consolidar acuerdos y regulaciones que otorguen estabilidad a las inversiones y a las condiciones de intercambio energético en la región».

El organismo reconoció y celebró las mesas de diálogo convocadas por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía, en las que se han presentado distintas propuestas para «fortalecer la integración energética de América del Norte y consolidar un entorno competitivo para México».

Y explicó que estas propuestas se formulan con pleno respeto al principio de soberanía de México sobre sus recursos naturales, conforme a lo establecido en el Capítulo 8 del T.MEC y en la Constitución mexicana.

La revisión del T-MEC está prevista para 2026, tras ser anunciada a inicios de 2025, en medio de la guerra arancelaria global desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El acuerdo fue suscrito en 2018 durante el primer mandato de Trump e implementado el 1 de julio de 2020 para sustituir al anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). EFE

jmrg/enb