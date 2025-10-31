Anthony Davis reconoce importancia de Latinoamérica para globalización de la NBA

México, 31 oct (EFE).- Anthony Davis, estrella de Dallas Mavericks, destacó este viernes la importancia de promover la celebración en países latinoamericanos de juegos de la NBA para impulsar la globalización de la Liga.

«Es muy importante compartir el juego en Latinoamérica, más hoy que la NBA tiene aficionados en todo el mundo. Aquí en la Ciudad de México no es diferente, así que definitivamente me siento bienvenido y emocionado, no sólo por los seguidores, sino también por mí mismo», afirmó el ala-pivot.

La participación de Davis en el partido de temporada regular en el que los Pistons se medirán este sábado con Dallas Mavericks en la Arena Ciudad de México, aún está en duda luego de la lesión en la pierna izquierda que sufrió el pasado martes.

«No sé si estaré. Se considerará momento a momento, pero no pienso mucho en ello. Me fijo más en lo que rodea a este partido. Estoy bastante seguro de que va a ser genial, va a ser un momento divertido y no puedo esperar a que llegue», dijo Anthony.

Klay Thompson también se declaró entusiasmado por el juego en la capital mexicana. «Es fantástico estar aquí, me encanta todo de este país, sobre todo la comida mexicana, más las enchiladas», agregó.

Thompson, quien busca mejorar en su aporte ofensivo, recordó el partido de 2018 en el que rompió el récord de triples de su entonces compañero de los Warriors, Stephen Curry, con 14 triples, en un duelo en el que encestó 52 puntos.

«Lo que más me acuerdo es que antes de ese juego no podía encestar nada. Había metido cinco o seis triples en 36 intentos, creo, y de pronto metes un par y luego no paré», matizó.

«En esta temporada estoy en una situación parecida, a veces me siento un poco frustrado porque el balón no entra, pero sigues adelante porque es justo cuando menos lo esperas que llegan noches como esa», concluyó. EFE

