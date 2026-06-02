Anthropic amplía a 150 nuevos socios el acceso a su modelo de IA de ciberseguridad Mythos

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Nueva York, 2 jun (EFE).- La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic ha anunciado este martes que otros 150 socios, distribuidos en más de 15 países, obtendrán acceso a su potente modelo de inteligencia artificial Mythos, el cual ha demostrado ser muy eficaz en ciberseguridad.

La empresa señala que la expansión del Proyecto Glasswing -que toma su nombre de la mariposa de alas transparentes que se camufla a plena vista- abarca sectores que no estuvieron representados en el lanzamiento inicial de abril, tales como la energía, el suministro de agua, la salud, las comunicaciones y el hardware.

No obstante, no ha revelado el nombre de las nuevas empresas que se han sumado a esta coalición ni los países a los que pertenecen.

«Lo que todos los socios tienen en común es que un ataque exitoso a su base de código podría resultar catastrófico. La mayoría de los socios estimamos que un ataque de gran envergadura podría afectar a más de 100 millones de personas, con importantes ramificaciones tanto para la seguridad global como para la nacional», anota Anthropic hoy en un comunicado.

Además, la compañía, que fue fundada por exempleados de OpenAI, destaca que los nuevos socios deberán cumplir con ciertos requisitos de seguridad antes de poder acceder al modelo.

La ampliación del proyecto llega después de varias semanas de colaboración estrecha con el Gobierno de EE. UU. y la industria de la ciberseguridad.

En abril, la empresa dio acceso al modelo de defensa en ciberseguridad Proyecto Glasswing solo a 40 organizaciones, entre las que figuran Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike, JPMorgan Chase, Cisco, Broadcom, Palo Alto Networks y la Linux Foundation.

Anthropic, que recientemente presentó de forma confidencial ante la SEC la documentación preliminar para una salida a bolsa, apunta hoy en su comunicado que el modelo restringido Claude Mythos Preview ya ha detectado más de 10.000 fallos de seguridad graves o críticos en sistemas informáticos.

Según la firma, se prevé que en un plazo de entre 6 y 12 meses otras compañías del sector lancen al mercado generalista modelos con capacidades equivalentes a las de «clase Mythos», pero «sin salvaguardas que prevengan su uso malicioso», lo que podría disparar y volver impredecibles los ciberataques.

«En ese escenario, los ciberataques podrían producirse con mucha mayor frecuencia y adoptar formas mucho más impredecibles. Resulta imperativo que los ciberdefensores se adapten para no perder el ritmo», añade la compañía.

Para acelerar el proceso de corrección y «parcheado» de código ante esta oleada de vulnerabilidades, Anthropic ha lanzado al mercado el producto Claude Security, que utiliza modelos comerciales de acceso público de su gama más reciente, como Claude Opus 4.8. EFE

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