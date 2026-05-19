Anthropic contrata al investigador Andrej Karpathy, cofundador de OpenAI

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Nueva York, 19 may (EFE).- La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic ha contratado al conocido investigador Andrej Karpathy, uno de los confundadores de OpenAI y también antiguo ejecutivo de Tesla, según ha divulgado el científico este martes en su cuenta de X.

«Actualización personal: me uní a Anthropic. Creo que los próximos años en la frontera de los LLM (Modelo de Lenguaje Grande) serán especialmente formativos. Estoy muy ilusionado de unirme al equipo aquí y volver al I+D», ha dicho Karpathy en X.

Según el medio especializado TechCrunch, que cita a un portavoz de Anthropic, Karpathy iniciará un equipo centrado en usar Claude, el asistente de IA de la empresa, para acelerar la investigación del «preentrenamiento» de estas tecnologías.

El «preentrenamiento» es parte de la actividad a gran escala que otorga a Claude sus conocimientos y capacidades, y también es una de las fases más caras e intensivas en computación, indica.

Anthropic y OpenAI, su rival, han anunciado contrataciones de figuras notables de la IA en los últimos meses, a medida que se intensifica su desarrollo.

Karpathy, doctor en ciencias informáticas por la Universidad de Stanford, es uno de los investigadores más influyentes en el campo de la IA y en los últimos años ha trabajado en su empresa Eureka Labs, centrada en la educación sobre estas tecnologías.

Tras contribuir a la creación de OpenAI, Karpathy fue contratado en la firma de vehículos autónomos Tesla en 2017, como director de IA. En 2022, dejó Tesla para trabajar brevemente en OpenAI y después creó Eureka Labs, según CNBC.

«Sigo profundamente apasionado con la educación y planeo reanudar mi trabajo en ella en su debido momento», agrega Karpathy. EFE

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