Anthropic se dispara hasta 965.000 millones de valoración tras nueva ronda de financiación

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Nueva York, 28 may (EFE).- La empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic, desarrolladora del asistente Claude, ha anunciado este jueves una nueva ronda de financiación por valor de 65.000 millones de dólares (55.800 millones de euros), lo que sitúa su valoración en 965.000 millones de dólares (828.354 millones de euros), según ha informado la compañía en un comunicado.

La operación coloca a la compañía por encima de su rival OpenAI, creadores de ChatGPT, en términos de valoración privada, recoge la cadena CNBC, que apunta a que la empresa dirigida por Sam Altman está ahora valorada en unos 852.000 millones de dólares (731.355 millones de euros).

De acuerdo con Anthropic, que no cotiza en bolsa y no está obligada a publicar resultados financieros, se trata de una ronda de financiación Serie H, que empresas en crecimiento utilizan para seguir expandiéndose antes de una posible salida al mercado.

La operación ha estado liderada por Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital, y también han participado inversores como Capital Group, Coatue, D1 Capital Partners, GIC, Fidelity Management & Research Company, Blackstone, Brookfield, Jane Street, Lightspeed Venture Partners y T. Rowe Price, entre otras, agrega la empresa.

El comunicado asegura que esta nueva valoración refleja «la fuerte adopción» de sus modelos de IA, especialmente Claude, por parte de grandes corporaciones globales, así como por «el creciente uso de sus herramientas en entornos laborales y profesionales».

La compañía ha indicado además que 15.000 millones de dólares (12.875 millones de euros) de la operación ya estaban comprometidos previamente por grandes proveedores de infraestructura a gran escala como Amazon, que aporta 5.000 millones de dólares (4.290 millones de euros).

La empresa destaca que tiene acuerdos estratégicos con Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure, que le permitirán «operar su modelo Claude en las principales plataformas de computación en la nube a nivel mundial».

La creciente demanda de sus productos Claude Code, orientado a desarrolladores, y Cowork, dirigido a usuarios menos técnicos, ha permitido a Anthropic ganar terreno frente a OpenAI, especialmente entre clientes empresariales.

Anthropic añade que destinará el capital a «ampliar su capacidad de computación, reforzar la investigación en seguridad e interpretabilidad de modelos de IA y acelerar el desarrollo de nuevos productos».

Asimismo, asegura que extenderá su capacidad de infraestructura mediante acuerdos con proveedores de chips como Micron, Samsung y SK hynix.

«Esta financiación nos permitirá responder a la demanda histórica que estamos observando, avanzar en la frontera de la investigación en IA y llevar Claude a más entornos de trabajo», afirma en el comunicado el director financiero de Anthropic, Krishna Rao.

El ejecutivo agrega que Claude es «cada vez más indispensable para su creciente comunidad global de clientes» y que la empresa trabaja «incansablemente» para hacer que herramientas como Claude Code y Cowork sean «más útiles, más potentes y más adaptables a sus necesidades». EFE

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