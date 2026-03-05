Anthropic tacha de «teatro» y «mentira» el acuerdo de OpenAI con el Pentágono

Nueva York, 5 mar (EFE).- El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, denunció el reciente acuerdo de OpenAI con el Pentágono, definiendo la justificación de la empresa rival como «teatro de seguridad» y calificando su estrategia de ‘marketing’ de «mentira», según informaron en las últimas horas medios especializados tras acceder a una circular interna.

En un extenso memorando de unas 1.600 palabras enviado a sus empleados, Amodei acusó a OpenAI de tergiversar el propósito del contrato militar.

Según el directivo, las medidas de seguridad proclamadas por la empresa de Sam Altman «no funcionan en su mayoría» y acusó a su competidor de presentarse falsamente como un «pacificador».

La filtración del mensaje se produce poco después de que el gobierno del presidente de EE. UU., Donald Trump, declarara a Anthropic como un «riesgo para la cadena de suministro de la seguridad nacional».

Esta etiqueta obliga a los contratistas del Pentágono a certificar que no utilizan los modelos de inteligencia artificial (IA) de Anthropic.

«Las razones reales por las que (el Departamento de Guerra) y la administración Trump no nos quieren es porque no hemos donado a Trump», afirmó el director ejecutivo en el texto, aludiendo a los 25 millones de dólares que el presidente de OpenAI, Greg Brockman, habría aportado a un comité de acción política (super PAC) republicano.

Anthropic calificó las declaraciones de la competencia como «mentiras descaradas» y aseguró que el objetivo de OpenAI es apaciguar a las críticas internas y externas más que prevenir usos arriesgados de la IA en entornos militares.

Asimismo, criticó que el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, haya ofrecido «elogios de estilo dictatorial» a Trump para facilitar acuerdos comerciales.

Amodei concluyó su mensaje, según los medios especializados, asegurando que, pese a la presión oficial, Anthropic mantiene sus «líneas rojas con integridad» y que la percepción pública les favorece, situándolos como «héroes» frente a un acuerdo que el público ve como «sospechoso». EFE

