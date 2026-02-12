Antigua empresa danesa donó 7,7 millones de dólares a ejército ruso tras ser nacionalizada

3 minutos

Moscú, 12 feb (EFE).- La antigua empresa danesa Rockwool, que produce materiales de aislamiento térmico y acústico, donó 600 millones de rublos (unos 7,7 millones de dólares) al Ejército ruso después de ser nacionalizada a mediados de enero, informó este jueves el diario ruso Védomosti.

La filial rusa de Rockwool, nacionalizada el 13 de enero por decreto del presidente ruso, Vladímir Putin, proporcionó 600 millones de rublos a la plataforma patriótica Frente Popular Ruso, también fundada por el mandatario, que destinará el dinero a la guerra de Ucrania.

La plataforma prevé adquirir material para los soldados, así como para sus familias, como vehículos todoterreno, equipos de comunicaciones, drones de reconocimiento y sistemas de guerra electrónica.

«Es importante proporcionar a los soldados equipos que realmente mejoren su nivel de protección y contribuyan a salvar vidas», explicó el director ejecutivo de Desarrollo de Activos de Construcción, Timur Amírov, cuya empresa fue designada como gestora de Rockwool al ser confiscada.

De este modo, Rockwool también planea reanudar la cooperación con la industria militar rusa en los próximos meses, después de que la empresa suspendiera la colaboración en 2022 tras el inicio de la guerra de Ucrania.

Vedomosti señala que otra empresa nacionalizada el 5 de febrero, CanPack, que se dedica ala producción de envases de aluminio, también donó 500 millones de dólares a una fundación que destina recursos a las Fuerzas Armadas.

Las autoridades rusas advirtieron en octubre que responderían a las sanciones occidentales con confiscaciones y nacionalizaciones de empresas y y del patrimonio de ciudadanos extranjeros.

Además, Rusia está tratando de alimentar las arcas estatales, vaciadas por la guerra de Ucrania, que en menos de dos semanas cumplirá el cuarto año desde su inicio.

A finales de 2025, el Ministerio de finanzas comunicó que cumplió con el plan anual de ingresos por la privatización de activos públicos después de la oleada de confiscaciones, que entre 2022 y mediados de 2025 se llevó por delante a más de 100 empresas.

«En cuanto a los activos que estamos vendiendo, cumplimos nuestros planes para este año. Fijamos una cifra de 100.000 millones de rublos (1.280 millones de dólares), y la superamos alcanzando 112.000 millones de rublos (1.430 millones de dólares)», señaló el ministro de Finanzas, Antón Siluánov, en una entrevista.

Para 2026, Finanzas prevé privatizar siete grandes empresas cuya venta podría alcanzar entre 100.000 y 300.000 millones de rublos (hasta 3.830 millones de dólares).EFE

