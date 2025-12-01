Antigua Guatemala acoge gala para premiar a los 50 mejores restaurantes de América Latina

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 1 dic (EFE).- Antigua Guatemala, ciudad colonial declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, acoge este martes y por primera vez en Centroamérica los premios Latin America’s 50 Best Restaurants 2025.

La ceremonia de esta 13 edición congregará a íconos y amantes de la gastronomía de todo el continente en Santo Domingo del Cerro, donde se revelará la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025.

La gala no solo revelará la codiciada lista 2025, votada confidencialmente por 300 expertos, sino que también entregará premios especiales, incluyendo el nuevo galardón Campeones del Cambio, que reconoce a héroes anónimos que impulsan acciones positivas en la comunidad.

El director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck, afirmó que este evento es un «espaldarazo que posiciona a Guatemala al nivel de destinos como México, Perú, Brasil o Argentina».

Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 reafirma el compromiso con la celebración del talento puro, la innovación, la herencia y la extraordinaria diversidad que caracterizan a la escena gastronómica latinoamericana.

En la 12 edición de 2024, participaron restaurantes de 23 ciudades de la región en el ranking del 1-50, con Don Julio, de Buenos Aires, ocupando el codiciado primer puesto.

La ceremonia en Antigua incluirá la entrega de premios como el Latin America’s Best Female Chef Award; el Latin America’s Best Sommelier Award; el Icon Award; el Estrella Damm Chefs’ Choice Award; el Latin America’s Best Pastry Chef Award, patrocinado por República del Cacao; el Highest Climber Award, patrocinado por Lee Kum Kee y el Highest New Entry Award, indicaron los organizadores.

Guatemala llega a esta cita en un momento dulce, con el orgullo de que tres establecimientos nacionales ya han figurado en el ránking. Sergio Díaz, de Sublime (puesto 22), y Pablo Díaz, de Mercado 24 (puesto 39), lo hicieron en la edición 2024. También ha figurado Débora Fadul, de Diaca, cuyo restaurante estuvo en el puesto 47 en 2022.

El Inguat proyecta que la llegada de más de 800 invitados internacionales, con una estadía promedio de cuatro noches, generará una «derrama económica directa» significativa y atraerá a un viajero de alto gasto.

La ciudad colonial, con su clima templado y a solo 50 kilómetros de la capital, se alista para ofrecer una vitrina cultural y turística a visitantes extranjeros y también locales en esta gala. EFE

