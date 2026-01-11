Antigua y Barbuda será la sede de la Asamblea Parlamentaria Caribe-Unión Europea

1 minuto

Castries, 11 ene (EFE).- Antigua y Barbuda será la sede de la Asamblea Parlamentaria Caribe-Unión Europea (UE), programada del 14 al 20 de febrero.

La Asamblea, que reunirá a representantes parlamentarios de los Estados caribeños y de la UE, es «una importante oportunidad para fortalecer el diálogo político, la cooperación parlamentaria y las alianzas internacionales», según el Gobierno de Antigua y Barbuda.

La celebración de esta reunión de alto nivel también se alinea con los preparativos de Antigua y Barbuda para la reunión de jefes de Gobierno de la Commonwealth de 2026.

El Gabinete designó al Ministerio de Asuntos Exteriores como el coordinador principal para la planificación y ejecución de la Asamblea Parlamentaria Caribe-UE.

El Ministerio colaborará estrechamente con el Parlamento, la Oficina del Primer Ministro y todos los ministerios, departamentos y agencias pertinentes, incluyendo Seguridad Nacional, Turismo, Inmigración, Transporte y Obras Públicas.

Antigua y Barbuda es miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom), una organización de integración regional formada por 15 países caribeños. EFE

es/mv/psh