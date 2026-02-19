Antonia Romeo, la primera mujer secretaria del Gabinete de la historia del Reino Unido

1 minuto

Londres, 19 feb (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, ha nombrado a Antonia Romeo como nueva secretaria del Gabinete, la primera mujer en ocupar ese importante cargo, tras la reciente dimisión de Chris Wormald en medio de la polémica por el caso Epstein.

Romeo, que ostenta el título de ‘dama’ y que hasta ahora trabajaba como secretaria permanente en el Ministerio del Interior, fue en el pasado cónsul general del Reino Unido en Nueva York y también trabajó en los Ministerios de Interior y Comercio Internacional.

Los medios británicos resaltan este jueves que Romeo afrontó acusaciones de acoso relacionadas con el periodo en el que trabajó en Nueva York en 2017.

Wormald renunció la semana pasada y su salida fue la tercera baja en el corazón de Downing Street, que en los últimos días ha visto partir al asesor principal del primer ministro, Morgan McSweeney, y a su director de comunicación, Tim Allan.

Starmer ha centrado recientemente las críticas por haber designado al exministro Peter Mandelson como embajador británico en Washington, cargo del que fue destituido el año pasado tras salir a la luz su estrecho vínculo con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

El primer ministro dijo este jueves a la BBC que «nadie está por encima de la ley» al referirse al caso Epstein y que la legislación debe «aplicarse en este caso de la misma manera que en cualquier otro», poco antes de que la Policía detuviera al expríncipe Andrés en medio de varias investigaciones sobre sus lazos con Epstein. EFE

vg/llb