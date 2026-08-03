Antonio Taveras insta a usar el voto para transformar la política dominicana

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Santo Domingo, 3 ago (EFE).- El senador Antonio Taveras Guzmán afirmó este lunes que el voto es la principal herramienta de los ciudadanos para transformar la política dominicana y fortalecer la democracia, al presentar su libro La Democracia del Favor en un encuentro con líderes comunitarios de Santo Domingo Este.

Durante la actividad, organizada por Fuerza Comunitaria, el legislador, quien en mayo pasado renunció al Partido Revolucionario Moderno (PRM), sostuvo que la obra busca promover una reflexión sobre la práctica política en el país y fomentar una cultura basada en el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Taveras aseguró que el clientelismo ha generado una relación de dependencia entre la población y los actores políticos, obligando a muchas personas a recurrir a favores para acceder a servicios y derechos como la salud, la educación, el empleo y la vivienda.

«Los derechos están establecidos como derechos y no como favores», expresó el senador, quien llamó a utilizar el sufragio para impulsar los cambios que, a su juicio, demanda la sociedad dominicana.

En el acto, el legislador compartió testimonios incluidos en su libro, inspirados en experiencias de ciudadanos que acuden a representantes políticos en busca de soluciones a necesidades que, según dijo, deberían ser atendidas por las instituciones públicas.EFE

mf