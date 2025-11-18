Antony revela que rechazó in extremis al Bayern Múnich para quedarse en el Real Betis

São Paulo, 18 nov (EFE).- El extremo brasileño Antony reveló que rechazó una oferta ‘in extremis’ del Bayern Múnich para continuar en el Real Betis español, una decisión que tomó con el apoyo de su familia.

El atacante confesó en una entrevista en el portal ‘Ge’, publicada este martes, que el técnico del conjunto alemán, Vincent Kompany, le llamó por teléfono cerca de la medianoche para convencerle de que hiciera las maletas y firmara por el equipo bávaro.

«Estamos hablando de un gigante mundial, del Bayern Múnich, donde un entrenador, con la historia que tiene, que es Kompany, me llama. Y tenemos una conversación. Fue súper sincero conmigo; me dijo que siempre le gustó mucho mi fútbol, y esto fue a las once de la noche, once y algo», relató el exjugador del Manchester United.

Antony explicó que esa llamada se produjo en vísperas del cierre del último mercado de fichajes europeo, cuando él ya había dado el ‘sí’ a la directiva del Real Betis para continuar en el club andaluz.

«Ya estaba todo acordado con el club, porque había dado mi palabra. Todo estaba apalabrado, no podía hacerme eso ni a mí ni al club», añadió.

Además del cariño con el que fue recibido en sus primeros seis meses como cedido, el internacional con la Canarinha dijo que en su decisión también pesó «bastante» su familia.

«Es mirar a mis hijos… Lorenzo ama este lugar, ama esta ciudad (por Sevilla). Cuando estábamos de vacaciones en Brasil, sin saber nada, él siempre decía: ‘Papá, ¿cuándo vamos a volver a España?'», comentó.

Antony, finalmente, firmó con el Betis un contrato hasta 2030, poniendo punto final a una novela que se prolongó durante el pasado verano europeo.

El delantero de 25 años aseguró sentirse «muy feliz» en el cuadro verdiblanco y destacó su conexión dentro y fuera del campo con el centrocampista español Isco Alarcón, con quien «habla bastante» y está «todo el día bromeando».

Asimismo, señaló que al principio, cuando fue cedido al Betis por el Manchester United durante el primer semestre de 2025, lo percibió como «un paso atrás» en su carrera, una idea preconcebida que enterró nada más aterrizar en España.

«Cuando pongo un pie en España, ya no lo veo como un paso atrás, lo veo como una oportunidad de volver a estar bien, de ser feliz, de volver a estar en la cima allí», explicó. EFE

