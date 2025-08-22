The Swiss voice in the world since 1935

Anuel AA Y Blessd unen sus voces por quinta vez en ‘Pórtate Bonito’

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 22 ago (EFE).- El puertorriqueño Anuel AA y el colombiano Blessd lanzaron este viernes ‘Pórtate Bonito’, su quinta colaboración en la que exploran ritmos como el afrobeat y el trap, informaron los equipos de los artistas.

«Este tema es un afro junto a mis hermanos Blessd y (el productor) Ovy (on the Drums), hicimos este tema pensando en ustedes», expresó el puertorriqueño, citado en un comunicado de su equipo.

El cantante de ‘Sola’ o ‘China’, entre otros éxitos, detalló que este es el segundo sencillo de su próximo álbum, ‘Real hasta la muerte 2’.

«A toda la fanaticada y a los que han estado gritando ‘Real hasta la muerte’ en cada show, esto es para ustedes. El tiempo de Dios es perfecto, y en el momento justo, les traemos ‘Portate Bonito’, añadió Anuel AA.

Blessd, por su parte, aseguró: «Siempre es un honor romper con el hermanito Anuel. ‘Pórtate Bonito’ es otra pa’ la historia, gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo. Ya van 5 canciones juntos y lo que falta».

Actualmente el puertorriqueño y el colombiano, que ya se habían unido antes en éxitos como ‘Deportivo’ o ‘Mírame remix’, están haciendo una gira conjunta por Estados Unidos y Canadá que comenzó el pasado 14 de agosto en Ontario y culminará el próximo 21 de septiembre en Tampa. EFE

jga/pc/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR