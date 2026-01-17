Anulan la novena etapa de la Vuelta al Táchira por parón de los ciclistas

Caracas, 17 ene (EFE).- El comité organizador de la Vuelta al Táchira en bicicleta informó este sábado que la novena etapa de la competición ha sido anulada, por lo que tanto la clasificación general como las demás se mantienen igual que el viernes.

En la cuenta de Instagram de la Vuelta al Táchira, el comité explicó que hubo un cambio en el circuito de la novena fracción, a «petición de los ciclistas», pero que en «pleno desarrollo» de la misma uno de ellos se cayó y los demás «decidieron pararse».

«Los corredores se paran y no quieren seguir. Queda anulada la etapa nueve. Quedamos como quedamos en la etapa ocho, con los mismos líderes», señaló en un video el comisario director de la carrera ciclista, José Manuel Zavala.

El medio local ‘La Voz del Táchira’ precisó en su cuenta de Instagram que el «mal estado de las vías» en el municipio Junín, en el estado Táchira (oeste), motivó a los ciclistas a tomar la decisión de no competir.

De este modo, el venezolano Jorge Abreu mantiene el liderato de la clasificación general, con un tiempo acumulado de 33 horas, 39 minutos y 55 segundos, tras la octava etapa. Le sigue Diego Méndez, a 2 minutos y 19 segundos de diferencia.

El podio, por ahora, lo cierra el venezolano Wiston Maestre, quien se sitúa a 2 minutos y 46 segundos.

Este domingo se disputará la décima y última etapa, que tendrá un recorrido de 99,3 kilómetros en las ciudades Ureña y San Cristóbal.

– Clasificación general:

.1. Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas) 33h39:55

.2. Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel) a 2:19

.3. Wiston Maestre (Lotería del Táchira Servitel) a 2:46

.3. Brandon Rojas (GW Erco Sportfitness) a 3:17

.5. Carlos Galviz (Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte) a 3:41.EFE

