Anuncian la creación de un CTI neonatal para atender a recién nacidos de Uruguay y Brasil

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Montevideo, 27 ago (EFE).- Autoridades de Uruguay y Brasil anunciaron este miércoles la creación de un centro de cuidados intensivos neonatal en la ciudad de Rivera que permitirá atender a recién nacidos de ambos países.

La ministra uruguaya de Salud Pública, Cristina Lustemberg, se reunió hoy con el titular de la cartera brasileña de Salud, Alexandre Padilha, en dicha ciudad fronteriza, donde también se informó sobre la instalación de la Comisión Binacional de Salud de Frontera y un plan de acciones conjuntas que se llevarán a cabo antes del final de año.

«Vamos hoy a reactivar la Comisión Binacional de Salud de Frontera entre ambos países con una concepción clara de garantizar la mejor calidad de atención. Con una concepción de la salud como un derecho a ambos lados», explicó Lustemberg en rueda de prensa.

La Comisión contará con representantes de los Ministerios de Salud Pública y Relaciones Exteriores de los dos países y buscará que «la burocracia no impida que la gente de ambos países tenga la mejor calidad de atención», añadió la ministra uruguaya.

Según detalló el Ministerio uruguayo, entre los principales objetivos de la Comisión Binacional de Salud «se busca facilitar que los habitantes de la zona puedan realizarse estudios especializados, como resonancias y tomografías, sin importar de qué lado de la frontera se encuentren, así como garantizar la atención de emergencias y urgencias sin trabas burocráticas que puedan poner en riesgo la vida de las personas».

«También se trabajará para que las recetas médicas tengan validez en Uruguay y Brasil, evitando duplicaciones y demoras, y para establecer un marco legal que habilite la movilidad de especialistas. Esto permitirá que médicos uruguayos y brasileños puedan ejercer en cualquiera de los dos países», añade un comunicado de la cartera.

El centro de cuidados intensivos anunciado, que se instalará en el Hospital de Rivera, permitirá atender a niños recién nacidos de ambos países.

La ciudad de Rivera está separada por una avenida de la brasileña Santana do Livramento.

Finalmente, durante la conferencia, la ministra uruguaya apuntó que con Padilha comparten una preocupación por el crecimiento del sarampión en diez países de América: «34 veces ha aumentado la incidencia del sarampión en nuestra región», alertaron. EFE

scr/jrg

