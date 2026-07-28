Anuncian la extinción de todos los incendios en Argelia

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Argel, 28 jul (EFE).- Protección Civil anunció este martes la extinción de «todos los incendios» en Argelia y cifró en 1.968 los fuegos desde el pasado 8 de julio, coincidiendo con el inicio de la ola de calor en el país.

En un comunicado publicado en redes sociales, la institución detalló que 667 de esos incendios fueron forestales, de matorrales y bosques, mientras que 1.031 afectaron a «cultivos, árboles frutales y palmeras».

Protección Civil afirmó que, pese a haber logrado el «control total de estos incendios», todas sus unidades están en «estado de alerta y de preparación» permanentes para «intervenir de inmediato» en caso de urgencia.

Uno de los fuegos más virulentos fue el que vivió la provincia de Annaba, en el noreste de Argelia, y que obligó a cerca de 200 familias a abandonar sus hogares, algunos de los cuales sufrieron importantes daños estructurales por un incendio que afectó también a un hospital de la zona.

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebún, declaró este lunes, durante su encuentro puntual con la prensa nacional, que «todos los efectivos del país; Protección Civil, el Ejército Nacional, la Gendarmería y las fuerzas de seguridad locales participaron en las operaciones» contra el fuego, lo que constituyó una muestra del «coraje y solidaridad» de los argelinos.

La corte penal antiterrorista de Argel anunció el domingo pasado la detención de siete personas como responsables de los incendios forestales declarados en diferentes regiones del país.

Las condiciones climatológicas excepcionales, con temperaturas cercanas a 50 grados y vientos fuertes, han provocado virulentos fuegos durante las últimas semanas en Argelia. EFE

gmc/acm