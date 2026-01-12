Anuncian nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, pero cifras no coinciden

Redacción Internacional, 12 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela y varias ONG informaron este lunes de nuevas excarcelaciones en distintos penales del país, aunque las cifras varían según la fuente, dado que mientras los registros oficiales cifran 116 los beneficiados, organizaciones de derechos humanos han confirmado entre 40 y 53 presos políticos liberados.

En este contexto, diversas ONG han pedido que se publique una lista oficial con los nombres de los excarcelados, ya que, en anteriores ocasiones, han denunciado que entre las liberados se incluyen tanto a presos políticos como a reclusos comunes.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, reportó hasta este lunes más de 40 excarcelaciones, mientras que Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), organización de defiende los derechos humanos, registró un total de 53 sobre las 116 anunciadas por el Ministerio para el Servicio Penitenciario.

El Ministerio no precisó si esta cifra corresponde al total de excarcelaciones previstas, luego de que Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara la liberación de un «número importante» de personas, sin especificar la cantidad. Tras el anuncio, tampoco se publicó un listado con los nombres.

La líder opositora venezolana María Corina Machado pidió este lunes al papa León XIV en el Vaticano que interceda por los presos políticos y por el «avance sin demora» de la transición a la democracia en Venezuela.

Por su parte, el principal bloque opositor de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció lo que calificó como una «operación deliberada de retraso» y una «inaceptable burla», al señalar que solo se han liberado a 24 presos políticos desde el jueves, cuando se anunciaron las excarcelaciones.

La coalición subrayó que «cerca de 1.000 personas» permanecen detenidas por motivos políticos, por lo que calificó de «pírrica» la cifra de los 24 excarcelados que maneja,q ue representa poco más del 2 % del total de presos.

Entretanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, informó que el pasado viernes expresó a Delcy Rodríguez la «necesidad de seguir liberando presos políticos» y reconoció la labor que realiza el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero en favor de ese objetivo.

Desde el pasado jueves, familiares de presos políticos han pernoctado a la puerta de varios centros penitenciarios como El Rodeo I, en el estado Miranda (centro, cercano a Caracas), a la espera de la liberación de sus seres queridos.

Este lunes, a las afueras de ese penal, Manuel Mendoza, padre del teniente José Daniel Mendoza -detenido desde hace dos años y medio-, declaró a los periodistas que él, junto a otros familiares de presos políticos, ha pasado cuatro días durmiendo a la intemperie.

«Estamos exigiendo que se cumpla la palabra que ellos pusieron en la mesa, que sencillamente sean un poco serios en lo que están haciendo (…). Se exige la liberación inmediata de todos los presos políticos. No es justo», manifestó Manuel Mendoza.

La mayoría de los presos políticos fueron arrestados tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando fueron detenidas más de 2.400 personas -la mayoría de ellas excarceladas- que fueron acusadas de «terrorismo» y «vandalismo», según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores los consideran inocentes y denuncian la «represión» de las autoridades.

En ese período, Foro Penal reportó «el mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela, al menos en el siglo XXI», que incluye también a personas encarceladas desde mucho tiempo atrás.

Sin embargo, el Gobierno de Venezuela sostiene que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».

Los familiares de los presos políticos siguen a la espera de nuevas liberaciones, una semana después de que Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada, mientras continúa la expectación en torno a los próximos pasos en la relación entre Caracas y Washington, tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por tropas estadounidenses el pasado día 3 en Caracas. EFE

