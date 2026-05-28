Anuncian un plan para retirar desechos abandonados por migrantes en la selva del Darién

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Estados Unidos y Panamá anunciaron el miércoles un plan para remover toneladas de residuos sólidos de la selva del Darién, que fueron abandonados por migrantes en los últimos años.

Cientos de miles de personas, especialmente de países latinoamericanos, han cruzado esa ruta inhóspita en su camino hacia Estados Unidos.

Sin embargo, desde el regreso al poder del presidente Donald Trump el paso por la jungla que comparten Panamá y Colombia prácticamente se detuvo, según las autoridades panameñas y estadounidenses.

El proyecto para limpiar la selva prevé una inversión de tres millones de dólares por parte de Estados Unidos, dijo el embajador de ese país en Panamá, Kevin Cabrera, durante un acto encabezado por el presidente panameño, José Raúl Mulino, en la localidad de Metetí (Darién).

El objetivo es retirar objetos de plástico, embarcaciones y ropa, entre otras cosas, dijo Cabrera a periodistas, sin detallar cuándo iniciarán los trabajos.

Cifras del ministerio panameño de Ambiente citadas por medios locales dan cuenta de unas 2.500 toneladas de desechos abandonadas en esta reserva rica en biodiversidad.

La iniciativa es posible porque «el Darién está cerrado gracias a los esfuerzos del presidente Mulino y el presidente Trump», señaló el embajador.

El plan será ejecutado por el ministerio de Ambiente, indicó a su vez Mulino durante una graduación de oficiales de los servicios de migración y fronteras.

Organismos humanitarios denuncian que en el Darién operan grupos criminales que en el pasado cobraban dinero a los migrantes por dejarlos cruzar. Ahora acosan a quienes regresan hacia el sur del continente al fracasar en su intentó de ingresar a Estados Unidos.

El mayor tránsito en el Darién se registró en 2023, cuando 520.000 personas se aventuraron en la peligrosa ruta.

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