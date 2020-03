Se exceptúan: Los residentes que deban ir a su lugar de trabajo o no puedan trabajar desde su casa, las personas que deban ver a su médico o recoger medicamentos en una farmacia, o prestar asistencia a alguien que lo necesite, o comprar alimentos u otros suministros domésticos esenciales.

Recomendación del Consejo Federal: permanezca en casa, en particular si usted es mayor o está enfermo.

Quédese en casa 17 de marzo de 2020 - 16:02 El 17 de marzo, el Gobierno de Suiza emitió una recomendación para que todos los residentes permanezcan en casa, especialmente los enfermos y los ancianos. Recomendación del Consejo Federal: permanezca en casa, en particular si usted es mayor o está enfermo. Se exceptúan: Los residentes que deban ir a su lugar de trabajo o no puedan trabajar desde su casa, las personas que deban ver a su médico o recoger medicamentos en una farmacia, o prestar asistencia a alguien que lo necesite, o comprar alimentos u otros suministros domésticos esenciales. ¡El Consejo Federal y Suiza cuentan con Usted!