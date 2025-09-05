Anutin, de magnate que abanderó legalizar la marihuana a primer ministro de Tailandia

Héctor Pereira y María Carcaboso Abrié

Bangkok, 5 sep (EFE).- Magnate de la construcción, ministro de Sanidad durante el covid-19 y con la legalización de la marihuana en su palmarés político, Anutin Charnvirakul, líder del conservador partido Bhumjaithai, fue elegido este viernes nuevo primer ministro de Tailandia en una votación parlamentaria, siguiendo la destitución de Paetongtarn Shinawatra.

Con 311 votos a favor, en una Cámara de Representantes de 492 escaños, Anutin, de 58 años de edad y casi 30 de carrera política, sucede como líder de Tailandia a Paetongtarn, del Pheu Thai, a quien el Tribunal Constitucional apartó del poder el pasado viernes por críticas al Ejército.

Procedente de una familia con trayectoria en la política y fortuna adquirida en la industria de la construcción y contratos con la administración pública, Anutin ha prometido disolver el Parlamento y convocar elecciones en cuatro meses, por lo que se prevé un mandato breve.

El conservador político encabeza el Bhumjaithai desde 2014, cuando tomó el relevo de su padre, Chavarat Charnvirakul, primer ministro interino en 2008 y fundador de la compañía de ingeniería y construcción Sino-Thai Egineering, que ha sido contratista de importantes proyectos en Bangkok, como el edificio parlamentario de Tailandia o el aeropuerto de Suvarnabhumi.

Despenalización del cannabis

En el palmarés político de Anutin figura una controvertida reforma aprobada en 2022 que convirtió a Tailandia en el único país de Asia en permitir la venta de marihuana para uso recreativo en tiendas y dispensarios, debido a un vacío legal, si bien el Bhumjaithai alegaba que su objetivo era promover únicamente su uso medicinal.

Anutin basó la campaña de su partido de cara a los comicios de 2019 -los penúltimos celebrados- en la despenalización del cannabis, que se materializó alrededor de tres años después, cuando ocupaba el cargo de ministro de Sanidad.

El pujante y lucrativo negocio del cannabis, que este año se preveía que generase unos 1.240 millones de dólares estadounidenses en Tailandia, estuvo bajo la lupa del Ejecutivo de la ex primera ministra Paetongtarn, mientras gobernaba en coalición con una decena de socios, entre ellos el Bhumjaithai.

Periplo político

El Pheu Thai y el Bhumjaithai unieron fuerzas como segundo y tercer vencedores de los comicios de 2023, respectivamente, en principio para superar un bloqueo político.

Sus caminos se separaron el pasado julio, cuando Anutin anunció la salida de su partido del Gobierno, tras conocerse críticas al Ejército por parte de Paetongtarn, que finalmente fue destituida por este motivo.

La alianza de las formaciones hasta ahora socias se produjo tras unas elecciones ganadas por el disuelto Move Forward (Avanzar), antecesor del actual Partido del Pueblo (PP).

Ahora, el PP ha brindado apoyo a Anutin en su carrera para hacerse con el poder, en un movimiento tan particular como clave, pues, como formación con más escaños, le ha asegurado al nuevo líder la mayoría que necesitaba en la votación para convertirse en primer ministro.

Ministro de Interior en el Gobierno de Paetongtarn, Anutin también encabezó la cartera de Sanidad entre 2019 y 2023, cuando el país tenía como primer ministro al general que lideró el golpe de Estado de 2014 y se reconvirtió en político, Prayut Chan-ocha.

Además de insistir en la reforma de la marihuana, Anutin protagonizó un episodio que destaca en su historial político cuando, durante la pandemia de covid-19, como ministro de Sanidad, culpó a los «occidentales sucios» de la propagación del virus «por todo el reino europeo dependiente del turismo».EFE

