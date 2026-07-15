Anya Taylor-Joy estrena ‘Lucky’, un thriller de acción con corazón emocional femenino

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Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 15 jul (EFE).- Una escurridiza Anya Taylor-Joy protagoniza y produce Lucky, una nueva serie de acción que busca conectar la adrenalina con la dimensión emocional de sus personajes y que llega a Apple TV este miércoles.

«Era muy importante que la acción naciera de la emoción, que no se sintiera como algo que simplemente estaba ocurriendo para ser entretenido», asegura Taylor-Joy en una entrevista con EFE.

La actriz de «Furiosa» interpreta en esta ocasión a Luciana Armstrong, conocida como Lucky, una estafadora profesional que se convierte en objetivo de una organización criminal y del FBI después de que un robo millonario sale mal, obligándola a emprender una huida para sobrevivir.

La serie está basada en la novela homónima de la autora canadiense Marissa Stapley, es producida por Hello Sunshine, la compañía fundada por Reese Witherspoon, y marca el debut de Taylor-Joy como productora ejecutiva a través de su propia empresa, Ladykiller.

«Lo que me pareció interesante de Lucky es que está haciendo en cierto modo una actuación dentro de otra actuación. Cómo interpretar la verdad de un personaje que está tratando de desaparecer y tratando de fingir que es otra persona me resultó muy fascinante», cuenta la actriz.

Pero la huida de Lucky no solo es física; también representa un intento por reconstruir los vínculos que han marcado su vida.

La serie explora las complejas relaciones que mantiene con las figuras masculinas de su pasado, hombres de moral cuestionable que, pese al daño que provocan, justifican sus acciones bajo la idea de que están actuando por amor y buscando protegerla.

«Es muy divertido interpretar personajes donde no puedes decidir exactamente cómo sentirte sobre ellos, los encuentro muy interesantes», dice a EFE Timothy Olyphant, conocido por interpretar al ayudante de alguacil Raylan Givens en «Justified», y quien da vida a John, el padre de la protagonista.

Lucky intenta sanar la herida que le dejó un padre criminal que se encuentra en prisión, pero con quien conserva un vínculo y al que recurre como mentor, mientras se enfrenta a las consecuencias emocionales de la traición de su pareja, quien alguna vez le prometió la libertad que ella buscaba.

«Ambos tenían que agradarle a la gente para entender por qué ella seguía volviendo a ellos. En el caso de John, como su padre, ¿por qué mantiene viva esta relación? Y luego, con Cary, ¿por qué arriesgaría su vida tratando de encontrarlo? Y entonces necesitábamos hombres que pudieran ser carismáticos y agradables mientras hacían cosas atroces», dijo la actriz.

Para Annette Bening, quien interpreta a Priscilla Matheson, una poderosa y peligrosa jefa criminal y madre del esposo de Lucky, ese conflicto conecta con una experiencia más amplia de las mujeres de la serie, que intentan liberarse de relaciones dominadas por el control masculino.

«En esta historia este grupo de personas no resuelve las cosas de una manera muy sana. Y las mujeres desde luego tampoco, pero esta sensación de estar controladas por el patriarcado sigue subyacente dentro de la historia: son los hombres quienes están al mando, toman estas malas decisiones y nos han puesto en esta posición», explica la ganadora del Óscar.

La serie cuenta con Jonathan Tropper y Cassie Pappas como showrunners (creadores y productores principales). De acuerdo con Taylor-Joy, tener a mujeres en posiciones clave del rodaje ayudó a que la acción de la serie se apoyara también en los matices de sus personajes.

«Estos personajes eran lo suficientemente complejos y profundos como para poder soportar que los pusieran en un vehículo de suspenso más musculoso, más de acción, la verdad», apuntó.

Recientemente se anunció que Taylor-Joy se unirá al universo de Tolkien para interpretar a una elfa llamada Seren en la película «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», pactada para 2027; y para finales de año se espera el estreno de «Dune: Part Three», en la que da vida a Alia Atreides.

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(foto)(vídeo)