Aos Fatos, de Brasil, Premio Rey de España al Medio de Comunicación de Iberoamérica

1 minuto

Madrid, 27 feb (EFE).- Aos Fatos, organización de periodismo de verificación de Brasil, ha sido reconocida con el Premio Internacional Rey de España de Periodismo en la categoría de Medio de Comunicación de Iberoamérica por defender la verdad en tiempos de manipulación digital, anunció este viernes el jurado de estos galardones, organizados por la Agencia EFE y Aecid.

Con sólo diez años de antigüedad, Aos Fatos se dedica a proteger la integridad informativa en el entorno digital, integra periodismo de datos, IA y tecnología cívica. En su trayectoria, destaca por obligar a retirar en la red social TikTok publicaciones engañosas sobre aranceles en EEUU o por forzar a Meta a eliminar vídeos de sexualización de adolescentes.

El jurado ha reconocido el valor de Aos Fatos por ser un referente mundial, por el «buen» ejercicio de sus periodistas, que sufren acoso político, y por haber llevado a cabo 19.000 verificaciones entre 2015 y 2025, de las cuales 15.000, aproximadamente, corresponden a declaraciones de 167 figuras públicas y otras 4.000 a bulos virales en redes. EFE

mb/rml

(Foto) (Vídeo)