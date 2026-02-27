Aos Fatos, de Brasil, Premio Rey de España al Medio de Comunicación de Iberoamérica

Madrid, 27 feb (EFE).- Aos Fatos, organización de periodismo de verificación de Brasil, ha sido galardonada con el Premio Internacional Rey de España de Periodismo en la categoría de Medio de Comunicación de Iberoamérica por defender la verdad en tiempos de manipulación digital, anunció este viernes el jurado de estos galardones, organizados por la Agencia EFE y Aecid.

Con sólo diez años de antigüedad, Aos Fatos se dedica a proteger la integridad informativa en el entorno digital, integra periodismo de datos, IA y tecnología cívica. En su trayectoria, destaca por obligar a retirar en la red social TikTok publicaciones engañosas sobre aranceles en EEUU o a Meta a eliminar vídeos de sexualización de adolescentes.

El jurado ha reconocido el valor de Aos Fatos por ser un referente mundial, por el «buen» ejercicio de sus periodistas, que sufren acoso político, y por haber llevado a cabo 19.000 verificaciones entre 2015 y 2025, de las cuales 15.000, aproximadamente, corresponden a declaraciones de 167 figuras públicas y otras 4.000 a bulos virales en redes.

La repercusión de Aos Fatos, que ha conseguido «levantar bulos en plataformas, en redes sociales, es realmente estimable», anotó el vicepresidente del jurado y presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver.

Por su parte, la directora de Comunicación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Inés López del Pino, que presidió el jurado en representación del director de este organismo, Antón Leis, remarcó la misión de Aos Fatos, que es «aumentar el coste de la mentira en política».

Y Luisa Meireles, directora de Información de la agencia portuguesa LUSA, subrayó que la organización es «una referencia mundial», que trabaja muy bien en un contexto de «asedio» y «acoso político» del que Aos Fatos ha sido víctima en Brasil.

Entre los 10 candidatos a mejor Medio de Comunicación de Iberoamérica, el otro finalista elegido fue «La Nación», uno de los diarios más tradicionales de Argentina.

Un jurado internacional, integrado por prestigiosos periodistas, eligió a dos finalistas en cada una de las seis categorías de los premios, dotados con 10.000 euros y a los que han concurrido en esta edición 230 candidaturas de una veintena de países.

Del jurado también han formado parte como vocales Laura Puertas, directora de información de Medcom (Panamá); Martha Ramos, directora general editorial del grupo OEM (México); Sonia Pérez Marco, jefa de Comunicación y Prensa del Instituto Cervantes, y Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

Organizados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), estos premios reconocen anualmente desde 1983 la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de aquellos con los que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y relaciones culturales y de cooperación.

Brasil es el país de procedencia de 75 de las candidaturas recibidas en esta edición, seguido de España (55), Colombia (28), México (22), Argentina (8), Ecuador (7), Portugal (6), Venezuela y Honduras (3 cada uno), Perú, Estados Unidos y Angola (2 cada uno), y Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador y Cuba (1 cada uno).

Estos galardones, patrocinados por Veolia, Iryo y RIU Hotels & Resorts, buscan la promoción del mejor periodismo en las dos grandes lenguas internacionales ibéricas, el español y el portugués.

La entrega de los premios, que incluyen una escultura del artista Joaquín Vaquero Turcios junto a los 10.000 euros, una cantidad a nivel de los Pulitzer, se realizará en un acto presidido por el rey de España, Felipe VI, en una fecha aún por determinar. EFE

