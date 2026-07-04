Aoun felicita a Trump y le pide seguir apoyando al Gobierno y al Ejército del Líbano

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El Cairo, 4 jul (EFE).- El presidente del Líbano, Joseph Aoun, felicitó este sábado al mandatario estadounidense, Donald Trump, con motivo del 250 aniversario de la independencia de su país, y aprovechó para pedirle «seguir apoyando firmemente» al Gobierno y al Ejército del país mediterráneo tras el acuerdo marco firmado con Israel y mediado por Washington.

«No cabe duda de que la historia de la relación entre el Líbano y EE.UU es antigua y profundamente arraigada, tan antigua como los principios y valores humanos y sociales que unieron su visión», dijo Aoun en un mensaje a Trump.

«Hoy, esta relación se fortalece gracias a su determinación y esfuerzos incansables para restablecer la seguridad en Oriente Medio en general, y en el Líbano en particular», añadió en el mensaje, reproducido por la agencia de noticias estatal libanesa, NNA.

«Apreciamos sus esfuerzos en este sentido, y le exhortamos a que siga apoyando firmemente las justas causas del Líbano, así como a sus instituciones, su Ejército y su pueblo para que podamos dejar atrás las guerras, las tragedias y el dolor, y abrir una nueva página de esperanza, paz y estabilidad», destacó.

Aludía así a la mediación de EE.UU que permitió la firma el pasado 26 de junio del acuerdo marco alcanzado con Israel para la paz entre los dos países, que Aoun considera como un «primer paso» hacia la recuperación de la plena soberanía del Líbano y se compromete a seguir trabajando hasta completar ese objetivo.

No obstante, el grupo libanés chií Hizbulá considera que el pacto es «una humillación, una vergüenza y una renuncia a la soberanía», y se compromete a seguir la lucha sobre el terreno hasta que Israel retire a sus tropas del sur del Líbano.

La embajada estadounidense en Beirut emitió, por su parte, este sábado un comunicado con ocasión del 250 aniversario de la independencia de EE.UU, en el que reiteró: «Con gran orgullo apoyamos al pueblo del Líbano mientras forja un futuro más brillante: un futuro de paz, prosperidad y esperanza largamente esperado». EFE

fa/av