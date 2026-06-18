Aoun fija las líneas rojas del Líbano antes de la reunión de delegación con Israel en EEUU

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Beirut, 18 jun (EFE).- El presidente del Líbano, Joseph Aoun, presidió este jueves una reunión en el Palacio de Baabda con la delegación encargada de las negociaciones con Estados Unidos e Israel, a la que trasladó las directrices de la posición libanesa de cara a la próxima ronda de conversaciones prevista la semana que viene en Washington.

Durante la reunión, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, se analizaron los acontecimientos recientes en el Líbano y la región, especialmente la entrada en vigor del memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán, un acuerdo para poner fin al conflicto entre ambos países y que amplía el cese de las hostilidades al territorio libanés, pese al rechazo de Israel.

Asimismo, los asistentes abordaron los preparativos para la próxima ronda de negociaciones tripartitas entre Líbano, Estados Unidos e Israel que se celebrará en la capital estadounidense entre los días 23 y 25 de junio, según la ANN.

En el encuentro, Aoun reiteró a la delegación los principios que guían la posición de Beirut en las conversaciones, centrados en lograr un cese definitivo de las hostilidades y garantizar la plena aplicación de los compromisos pendientes.

El mandatario insistió en la necesidad de que Israel retire sus fuerzas de los territorios libaneses ocupados, así como en el despliegue del Ejército libanés hasta las fronteras internacionales reconocidas y del inicio de un proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por los enfrentamientos de los últimos meses.

En esta cita participaron el comandante del Ejército libanés, general Rudolph Haykal; el jefe de la delegación negociadora, el exembajador Simon Karam; miembros del equipo negociador militar y asesores que acompañan el proceso, según la ANN.

La reunión se celebró tras la entrada en vigor este jueves del acuerdo entre Washington y Teherán, si bien la ANN informó esta mañana de la vulneración del acuerdo por parte de Israel con un ataque contra un vehículo en el sur del país que dejó un balance inicial de un muerto y un herido de gravedad. EFE

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