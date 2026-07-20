Aoun recibe el respaldo de Arabia Saudí antes de su reunión con Trump en Washington

Compartir

2 minutos

Beirut, 20 jul (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, recibió este lunes un nuevo respaldo de Arabia Saudí a su gestión y a las decisiones adoptadas para preservar la soberanía y la integridad territorial del Líbano, durante una conversación telefónica con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en vísperas de su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington.

Según informó la Presidencia libanesa en un comunicado, Bin Salmán expresó el apoyo del reino al Líbano «en esta situación particular» y respaldó las decisiones impulsadas por Aoun en defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país.

El dirigente saudí reiteró también el compromiso de Riad de prestar asistencia al Líbano en todos los ámbitos que requiera, de acuerdo con las prioridades fijadas por el Gobierno libanés, e invitó al presidente a realizar una visita oficial a Arabia Saudí para abordar asuntos de interés común.

Aoun agradeció el respaldo saudí y las iniciativas adoptadas por el reino para ayudar al Líbano y fortalecer su economía, además de aceptar la invitación para visitar Arabia Saudí.

La conversación tuvo lugar mientras el mandatario libanés se encuentra en Washington, donde este martes tiene previsto reunirse con Trump para tratar, entre otros asuntos, el acuerdo marco impulsado por Estados Unidos y la retirada de las tropas israelíes que continúan desplegadas en varios puntos del sur del Líbano.

El respaldo de Riad se produce también en un contexto de renovada tensión regional, tras el reciente intercambio de ataques entre Arabia Saudí y los rebeldes hutíes del Yemen, un episodio que amenaza con complicar el proceso de paz congelado en ese país desde 2022.

Esta llamada representa un nuevo acercamiento entre Beirut y Riad tras varios años de distanciamiento, si bien Aoun eligió en marzo de 2025 Arabia Saudí como destino de su primer viaje oficial al extranjero desde que asumió la Presidencia.

En esa visita ambas partes aprovecharon para expresar su voluntad de reforzar la cooperación bilateral después de años marcados por las diferencias en torno a la influencia del grupo chií libanés Hizbulá y la situación regional. EFE

ag-rsm/ijm