Aoun reclama consolidar el alto el fuego en el sur del Líbano antes de viajar a EEUU

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Beirut, 9 jul (EFE).- El presidente del Líbano, Joseph Aoun, reclamó este jueves la necesidad de consolidar el alto el fuego en el sur del país y que se ejerza presión sobre Israel para que cese sus operaciones militares y cumpla con el acuerdo marco anunciado tras las negociaciones mantenidas entre delegaciones libanesas, estadounidenses e israelíes en Washington.

El mandatario libanés realizó estas declaraciones durante un encuentro con el embajador de Estados Unidos en Beirut, Michel Issa, con quien abordó los preparativos de su próxima visita oficial a Washington por invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, así como la situación política y de seguridad en el Líbano y la región, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

El jefe de Estado también insistió en la necesidad de poner fin a los bombardeos, ataques y operaciones de destrucción llevadas a cabo por las fuerzas israelíes en localidades del sur del Líbano bajo ocupación.

Tras la reunión, el embajador estadounidense aseguró que la próxima visita de Aoun a Washington «reviste especial importancia» en el actual contexto, y sostuvo que refleja el interés del presidente Donald Trump por el Líbano y su voluntad de contribuir a la seguridad y estabilidad del país, así como a aliviar el sufrimiento de la población.

Issa se refirió también a la reunión prevista para los próximos 14 y 15 de julio en Roma entre representantes del Líbano, Estados Unidos e Israel, y explicó que su traslado a la capital italiana responde únicamente a motivos técnicos relacionados con la logística y el desplazamiento de las delegaciones.

Según el diplomático, el encuentro tendrá un carácter organizativo y ejecutivo para avanzar en la aplicación del acuerdo marco alcanzado en Washington, especialmente mediante la creación de grupos de trabajo especializados encargados de desarrollar los aspectos legales y técnicos necesarios para su implementación.

Asimismo, precisó que la reunión de Roma constituye una continuación del proceso iniciado en Washington y adelantó que posteriormente se celebrarán nuevos encuentros, tanto en la capital italiana como en otros lugares, para supervisar el desarrollo de los compromisos alcanzados.

Respecto al inicio de los trabajos en las denominadas zonas piloto acordadas durante las negociaciones, Issa afirmó que continúan los preparativos y anunció que una delegación militar estadounidense llegará a Beirut en los próximos días para coordinar con las autoridades libanesas el mecanismo de aplicación sobre el terreno.

El embajador explicó que esa coordinación busca evitar cualquier vacío de poder tras una eventual retirada de las fuerzas israelíes de las zonas afectadas y señaló que la fecha para el comienzo de la implementación dependerá de los resultados de esas reuniones técnicas.

Todo ello se produce en la misma jornada en la que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que su país «no necesita permiso» para mantener la presencia de sus tropas en el sur del Líbano y afirmó que el Ejército permanecerá en esa zona mientras el grupo chií libanés Hizbulá no sea desarmado. EFE

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