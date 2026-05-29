Aoun y Rubio abordan la situación del Líbano en medio de esfuerzos para fin del conflicto

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El Cairo, 29 may (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, mantuvo este viernes una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que abordaron la situación en el país, que sigue bajo fuego israelí mientras delegaciones militares de Israel y del Líbano se reúnen en Washington para negociar una salida al conflicto con mediación estadounidense.

Durante la llamada, según un comunicado de la Presidencia libanesa, Aoun subrayó la necesidad de «instar a todo esfuerzo posible para alcanzar el alto el fuego», considerado por el mandatario libanés como «el acceso principal hacia cualquier otro paso y la entrada necesaria para adecuar las circunstancias oportunas para tratar los diferentes asuntos pendientes y los casos existentes».

Por su parte, Rubio renovó el compromiso de la Administración estadounidense con el país, asegurando que continuará «con sus esfuerzos para asentar las conclusiones de las anteriores reuniones de Washington», así como su apoyo a la estabilidad, la independencia y la soberanía del Líbano en todo su territorio.

Durante la conversación, el secretario de Estado estadounidense afirmó, además, respaldar «el derecho natural y total del Líbano a la autodeterminación», pese a que el Ejército israelí inició una nueva campaña de ataques que se mantiene actualmente desde el pasado 2 de marzo y que ha acabado con la vida de 3.324 personas, según el Ministerio de Salud Pública libanés.

En esta misma jornada, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, prometió «intensificar el daño causado a Hizbulá» en el Líbano, vulnerando así el acuerdo de alto el fuego, que solo existe sobre el papel, mientras emite órdenes de desplazamiento forzoso contra gran parte de su población del sur.

Israel mató ayer jueves a decenas de personas en el sur del Líbano, sobre todo en los distritos de Sidón, Nabatieh y Tiro, tras intensos bombardeos del día anterior, pese a la celebración de Aíd al Adha, la fiesta del sacrificio musulmana. EFE

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