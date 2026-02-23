Apagón eléctrico afecta este lunes a parte de la República Dominicana, incluida la capital

1 minuto

Santo Domingo, 23 feb (EFE).- Un apagón afecta desde la mañana de este lunes a parte de la República Dominicana, incluida la capital, Santo Domingo, a causa de una «falla mayor» en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), informó la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

La ETED señaló que sus equipos técnicos, en coordinación con el Organismo Coordinador, las empresas distribuidoras y de generación, «se encuentran trabajando de manera continua para la recuperación progresiva y segura del servicio».

«Actualmente se ejecutan las maniobras operativas correspondientes para restablecer la operación del sistema conforme a los procedimientos técnicos establecidos para este tipo de situaciones», añadió la nota de la ETED.

La República Dominicana sufrió el 11 de noviembre pasado un apagón nacional a causa de una avería originada en el sistema de transmisión.

Tras registrarse el apagón, la ETED estableció que las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya de esa demarcación, en el este del país, originaron el disparo en cascada de las demás plantas de transmisión y generación de electricidad.

El apagón afectó a diversos sectores, especialmente el transporte, obligando a evacuar las dos líneas del metro de Santo Domingo y la línea 1 del teleférico. EFE

