The Swiss voice in the world since 1935

Apagón en Berlín por un incendio que podría deberse a motivos «políticos», según la policía

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Decenas de miles de hogares en Berlín se quedaron sin electricidad este martes por el incendio de dos postes de la red de distribución, declaró la policía a la AFP, que sospecha de un acto criminal y no excluye que hubiera una «motivación política».

El incendio se produjo el martes de madrugada en el barrio de Johannisthal, en el sureste de la capital, indicó una portavoz de la policía berlinesa. 

Los bomberos tardaron una hora en extinguir el fuego de los dos postes de la red de distribución eléctrica. 

El incendio provocó cortes de electricidad para 43.000 hogares y 3.000 empresas, según la policía.

Según un portavoz del gestor de la red eléctrica de Berlín, 50.000 clientes se vieron afectados, pero hacia las 10H00, siete horas después de que se descubriera el fuego, se había restablecido el suministro para unos 15.000 de ellos.

La policía sospecha de un «incendio criminal» y «no descarta una motivación política detrás del incendio», agregó la portavoz del cuerpo, sin dar más precisiones, y se abrió una investigación.

El alcance del apagón fue «totalmente excepcional», según la compañía de electricidad. 

Varias residencias de ancianos, escuelas, guarderías y tranvías se vieron afectados por el corte, indicó la fuente policial. 

kas/alf/clc/jvb/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR