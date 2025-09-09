Apagón en Berlín por un incendio que podría deberse a motivos «políticos», según la policía

Decenas de miles de hogares en Berlín se quedaron sin electricidad este martes por el incendio de dos postes de la red de distribución, declaró la policía a la AFP, que sospecha de un acto criminal y no excluye que hubiera una «motivación política».

El incendio se produjo el martes de madrugada en el barrio de Johannisthal, en el sureste de la capital, indicó una portavoz de la policía berlinesa.

Los bomberos tardaron una hora en extinguir el fuego de los dos postes de la red de distribución eléctrica.

El incendio provocó cortes de electricidad para 43.000 hogares y 3.000 empresas, según la policía.

Según un portavoz del gestor de la red eléctrica de Berlín, 50.000 clientes se vieron afectados, pero hacia las 10H00, siete horas después de que se descubriera el fuego, se había restablecido el suministro para unos 15.000 de ellos.

La policía sospecha de un «incendio criminal» y «no descarta una motivación política detrás del incendio», agregó la portavoz del cuerpo, sin dar más precisiones, y se abrió una investigación.

El alcance del apagón fue «totalmente excepcional», según la compañía de electricidad.

Varias residencias de ancianos, escuelas, guarderías y tranvías se vieron afectados por el corte, indicó la fuente policial.

