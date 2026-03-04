Apagón en dos tercios de Cuba por un fallo masivo en el sistema eléctrico nacional

1 minuto

La Habana, 4 mar (EFE).- Millones de cubanos quedaron este miércoles sin suministro eléctrico después de un fallo que desconectó el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en dos tercios del país, informó la estatal Unión Eléctrica (UNE).

«Se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional desde Camagüey (este) hasta Pinar del Río (oeste). Ya se encuentran activados todos los protocolos para el restablecimiento del SEN», escribió en redes sociales la UNE.

Cuba sufre una aguda crisis energética desde mediados de 2024, pero en las últimas semanas se ha agravado fruto del asedio petrolero de EE.UU. En el último año y medio se han registrado cinco apagones nacionales y varios parciales. EFE

