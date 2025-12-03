Apagón masivo en la mitad occidental de Cuba deja a 3,5 millones de personas sin corriente

(añade detalles y la primera explicación oficial sobre las causas)

La Habana, 3 dic (EFE).- Un apagón masivo en la mitad occidental de Cuba dejó este miércoles a unos 3,5 millones de personas sin corriente eléctrica, incluida La Habana, según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El fallo en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se produjo sobre las 5.00 de la mañana hora local (9.00 GMT) y afecta a cuatro provincias: Pinar del Río, Artemisa Mayabeque y La Habana que, con unos dos millones de residentes, es la más poblada del país.

El director general de Electricidad del Minem, Lázaro Guerra, explicó en la televisión estatal que la desconexión se debió a una avería en una línea de transmisión entre dos de las principales centrales termoeléctricas del occidente cubano, Ché Guevara (Santa Cruz del Norte) y Antonio Guiteras (Matanzas).

«Esta falla provocó la sobrecarga de la otra línea y dividió el sistema en ese punto. La zona oeste quedó sin servicio eléctrico. El resto del sistema se mantiene operando con estabilidad», indicó.

A raíz de esta avería la termoeléctrica de Santa Cruz y la de Mariel, ambas en el tercio occidental afectado, tuvieron que parar.

También fueron desconectadas del SEN otras dos centrales termoeléctricas en el centro y el oriente del país, Felton (Holguín) y Céspedes (Cienfuegos), pero Guerra aseguró que ya están «en proceso de arranque».

Esto significa que la avería paralizó la generación de cuatro de las siete centrales termoeléctricas del país. Las tres que permanecieron operativas son Guiteras -una de las mayores de la isla-, Renté (Santiago de Cuba) y 10 de octubre (Nuevitas).

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, afirmó en redes sociales que ya «se aplican los protocolos establecidos para la recuperación» del SEN y que ya se está empezando a generar y distribuir energía en el tercio occidental de la isla.

En este sentido el Minem apuntó que La Habana tiene ya 44 megavatios (MW) conectados al SEN, una cantidad testimonial para lo que precisa la capital.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró en redes que los funcionarios del Minem «no descansan» y vinculó este nuevo fallo del SEN al «bloqueo», en referencia a las sanciones estadounidenses, y el huracán Melissa, que afectó al oriente cubano hace un mes.

Crisis cronificada

Este apagón se produce tras varios días con tasas récord de déficit de generación, que ya estaban provocando prolongados apagones diarios. Este lunes se registró el corte eléctrico más extenso informada desde que se cuenta con informes diarios, con más del 60 % del país sin corriente de forma simultánea.

Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas del país para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación con fueloil y diesel.

En el último año, el SEN ha sufrido cinco colapsos totales -en algunos de ellos, el restablecimiento tardó días en alcanzarse- y varios parciales ( el último en octubre).

En aquella ocasión, la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) afirmó que se realizó una desconexión parcial tras registrar una «oscilación» en el fluido eléctrico. La reconexión se logró tres horas después, sin que las autoridades diesen más explicaciones sobre el suceso.

La delicada situación energética de la isla está provocando que los cortes diarios se extiendan hasta más de 20 horas o más al día en extensas áreas del país.

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y las acusa de “asfixia energética”, aunque también ha reconocido en distintas ocasiones que ha habido un descenso en los envíos de combustibles desde países aliados (Rusia, Venezuela y México).

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído un 11 % en los últimos cinco años y este ejercicio cerrará también en negativo, e impulsan el descontento social en un país sumido en una grave crisis. EFE

