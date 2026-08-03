Apagones totales, averías y un bloqueo petrolero: claves de la crisis energética en Cuba

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La Habana, 3 ago (EFE).- Cuba amaneció este lunes en un apagón general, el undécimo en dos años de una crisis energética total causada, en parte, por el sistema eléctrico obsoleto y agravada con el bloqueo petrolero de EE.UU., que ha cortado las importaciones de crudo de la isla.

La situación energética ha escalado a máximos en los últimos meses y lo habitual es que los apagones diarios por falta de capacidad de generación superen las 20 horas en La Habana y alcancen hasta los tres días seguidos en las demás provincias.

La situación es crónica. El sábado se produjo una desconexión parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) que dejó medio país a oscuras y 24 horas después tuvo lugar otro apagón nacional, el sexto en lo que va de año.

En julio, Cuba sufrió tres apagones nacionales en siete días, y se registró además una tasa récord de apagones, con hasta un 74 % de la isla de forma simultánea sin electricidad esta vez no por una avería sino por la incapacidad del sistema de generar suficiente energía para las necesidades de la isla.

Termoeléctricas obsoletas

La situación del SEN es «crítica» y «extremadamente tensa», según ha reconocido el Gobierno cubano, lo que provoca que tras el restablecimiento de la red eléctrica se mantengan los prolongados apagones y apenas sea posible suministrar un par de horas de electricidad diarias.

La mayoría de las centrales termoeléctricas -responsables del 40 % de la generación- fueron construidas en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado y diariamente más de la mitad de las unidades de generación (16 en total) no están operativas por averías o mantenimientos.

Los expertos internacionales sitúan entre 30 y 35 años la vida útil de este tipo de infraestructuras, límite temporal que se reduce si, como en el caso cubano, no se cumplen los mantenimientos que indica el fabricante y se emplea petróleo pesado (con un elevado porcentaje de azufre, lo que daña las instalaciones).

Diversos cálculos independientes estiman que se necesitarían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica en el país caribeño.

Bloqueo Petrolero

En enero pasado el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. detuvo los envíos de petróleo desde Venezuela a Cuba, tras el arresto de Nicolás Maduro, y el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con aranceles a aquellos países que suministraran crudo a La Habana.

En este contexto, solo ha arribado al país en los últimos siete meses el petrolero ruso Anatoli Kolodkin con 740.000 barriles, unas 100.000 toneladas de crudo, lo que representó apenas un ligero alivio para los cortes eléctricos de unos 15 días, principalmente en La Habana.

Con el bloqueo estadounidense, los generadores que precisan diésel y fueloil importado están paralizados, lo que elimina casi totalmente otra fuente de energía clave para la isla, porque representaba otro 40 % de la generación.

Apuestas renovables

La principal apuesta del Gobierno cubano para salir de esta crisis ha sido la energía solar, principalmente con el apoyo chino, y ha puesto en marcha un programa para levantar 92 parques solares por toda la isla, con una potencia instalada total de unos 2.000 megavatios (MW) que, paradójicamente, no podrá aprovechar al máximo dada la fragilidad del sistema electroenergético.

Hasta la fecha, según datos de la UNE, un total de 54 parques fotovoltaicos aportan a la producción de energía en la isla. Esto alivia los cortes durante las horas de sol, pero no por las noches -cuando se produce el pico de demanda- porque el país apenas ha instalado baterías para acumular energía.

Descontento social

La crisis energética que sufre la isla ha azuzado el descontento social y motivado protestas pacíficas con caceroladas, sentadas en avenidas de La Habana y quema de basureros.

Los cubanos sufren, además de los apagones, la paralización casi total del transporte público, los hospitales apenas ofrecen algunos servicios mínimos y se han disparado los precios de manera generalizada, especialmente de los alimentos y los medicamentos en mercados informales. EFE

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