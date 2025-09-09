The Swiss voice in the world since 1935

Aparecen cabezas de cerdos, una con la palabra ‘Macron’, en varias mezquitas parisienses

París, 9 sep (EFE).- Al menos cinco cabezas de cerdos, una de ellas con la palabra ‘Macron’ inscrita, aparecieron este martes frente a mezquitas de París y de localidades aledañas, según informó el responsable de las fuerzas del orden del área metropolitana parisiense, Laurent Núñez, en un mensaje en redes sociales.

Las cabezas de cerdo fueron descubiertas en las entradas de mezquitas de los distritos 15, 18 y 20 de París y en Montreuil y Montrouge (periferia de la capital francesas).

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, expresó su indignación tras el descubrimiento de cabezas de cerdos frente a varias mezquitas de París y su área metropolitana, que calificó de » indignante» y «absolutamente inaceptable».

«Espero que encontremos a quienes cometieron este tipo de profanación», declaró Retailleau a la prensa tras una reunión de líderes de Los Republicanos (LR), y subrayó que la república francesa es laica y que, por lo tanto, cada ciudadano puede «practicar su religión, su profesión, como haya elegido». «Quiero que nuestros compatriotas musulmanes puedan practicar su fe en paz», añadió.

Fuentes policiales citadas en el diario Le Figaro indicaron que los descubrimientos están evolucionando según se abren las mezquitas, por lo que no se descartan nuevos hallazgos en las próximas horas.

La Policía abrió una investigación para encontrar a los autores de estos actos calificados por Núñez de «atroces».

El primer hallazgo tuvo lugar alrededor de las 5.30 hora local en el distrito 20 de París cuando los fieles se dirigían a la oración matutina y encontraron una cabeza de cerdo pintada con tinta azul en la frente.

Las cámaras de videovigilancia han permitido identificar a un hombre de aspecto europeo, vestido de negro y con una mochila negra y una bolsa grande blanca, según medios franceses.

En Montreuil, en la periferia de París, apareció otra de las cabezas de cerdo cuando los fieles que se dirigían a rezar, pero esta vez tenía escrita la palabra ‘Macron’ que coincide con el apellido del presidente francés, Enmanuel Macron.

No es la primera vez que se reportan incidentes así, el año pasado, en marzo de 2024, víspera del Ramadán, se descubrió una cabeza de cerdo en una mezquita turca en Calais (norte) y en marzo de 2019, las paredes de la obra de la futura mezquita de Bergerac (suroeste, cerca de Burdeos) fueron manchadas con sangre animal y se colocó una cabeza de cerdo en la puerta principal. EFE

irr/cat/jac

