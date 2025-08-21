Aparecen en video deportistas cubanos que abandonaron su delegación en Paraguay

Asunción, 20 ago (EFE).- Tres deportistas cubanos que abandonaron su delegación durante los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y dejar de representar a su país, aparecieron este miércoles en un video en el que agradecen a las personas, incluidos algunos compatriotas que les están «apoyando en este momento».

Las imágenes, difundidas en las redes sociales, muestran a tres jóvenes, sentados en un sofá, en compañía de otros dos cubanos, aparentemente residentes en Paraguay. Uno de estos últimos afirma que los deportistas «están sanos, están seguros y están en un lugar tranquilo».

«Quiero agradecerle al pueblo paraguayo y a todas las personas que nos están apoyando en este momento y a la hermana comunidad cubana que nos está apoyando ahora, que muchas gracias por todo lo que está haciendo por nosotros. Nosotros estamos eternamente agradecidos con la ayuda que nos están dando», dijo uno de los jóvenes deportistas, sin identificarse.

Los acompañantes aseguraron, por su parte, que garantizarán la comida y manutención de los atletas, y anticiparon que en los próximos días estarán organizando una «ayuda solidaria» para adquirir lo que los jóvenes, de 21 años, según afirman, necesiten.

El pasado 14 de agosto, el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, informó de la búsqueda de cuatro atletas cubanos que participaron en los Juegos Panamericanos Junior tras una denuncia de su delegación ante la Policía de que los deportistas no volvieron a su hotel y agregó que podría ser un caso de abandono del equipo.

«Estos todavía no hicieron ninguna gestión al Conare (Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados), pero en principio esa es la presunción que tenemos», declaró entonces Riera a la radio ABC Cardinal, al referirse a la entidad que otorga los refugios y asilos políticos en el país.

Según ABC Cardinal, serían tres deportistas de remo y una joven del equipo de balonmano.

La joven que supuestamente también dejó el equipo no se presentó en el video, ni se dio información sobre ella.

Los Juegos Panamericanos ASU2025 comenzaron el 9 de agosto y se disputarán hasta el 23 de este mes en Paraguay. EFE

