Aplazada al 17 de diciembre la vista sobre la absolución de Salvini en el caso Open Arms

Roma, 11 dic (EFE).- El Tribunal Supremo de Italia ha aplazado al 17 de diciembre la vista para examinar la absolución del actual vicepresidente del Gobierno italiano y líder ultraderechista, Matteo Salvini, en el juicio por bloquear en 2019 el desembarco de los migrantes rescatados por la ONG Open Arms en el Mediterráneo.

La sesión estaba prevista para hoy en el máximo órgano judicial italiano, si bien la defensa de Salvini solicitó su aplazamiento debido a la indisposición de su letrada, Giulia Bongiorno, una petición que finalmente ha sido aceptada.

«Esperamos la decisión del Tribunal; abordamos este proceso con la convicción de que ningún ser humano puede ser objeto de una decisión política», indicó la ONG española en un comunicado difundido tras conocerse el aplazamiento.

El Supremo italiano ha retomado este caso prácticamente un año después de que, el 20 de diciembre de 2024, Salvini fuera absuelto por el Tribunal de Palermo (sur) a pesar de que la Fiscalía pedía condenarlo a 6 años de cárcel.

Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando Salvini, entonces ministro del Interior, impidió durante 20 días el desembarco de 147 inmigrantes rescatados por la nave del Open Arms.

Esta ONG sentó a Salvini en el banquillo de los acusados, pero fue absuelto porque el Estado italiano «no tenía el deber» de ofrecer un puerto seguro a la nave humanitaria, según justificó el tribunal.

Pero el pasado julio la Fiscalía de Palermo, tras haber visto desoída su petición de condena en primera instancia, decidió presentar un recurso directamente ante el Supremo, saltándose el Tribunal de Apelación, una decisión prevista por la ley pero muy inusual.

El director y fundador de Open Arms, Óscar Camps, manifestó este jueves que la ONG seguirá con sus rescates en el Mediterráneo «operando dentro del marco regulatorio establecido, aunque en muchos casos nos parezca que las instituciones nos persiguen en lugar de proteger la vida de las personas».

Open Arms anunció que relanzará su campaña «Rotta Comune» para denunciar la «deriva» de seguridad de las operaciones de rescate y exigir a Europa un cambio de rumbo porque «rescatar no es un delito», según Camps. EFE

