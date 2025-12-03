Aplazada cinco años la obligatoriedad de la identificación bovina en la Amazonia brasileña

São Paulo, 3 dic (EFE).- La identificación bovina en el estado brasileño de Pará, ubicado en la Amazonia, no será obligatoria hasta diciembre de 2030, cinco años más tarde de la fecha prevista en un inicio, según un decreto publicado este miércoles en el diario oficial.

La decisión, firmada por el gobernador de Pará, Helder Barbalho, extiende los plazos que tienen los ganaderos de la región para adecuarse a este programa pionero que busca mejorar los estándares sanitarios y medioambientales de los rebaños.

Barbalho justificó en la víspera los nuevos plazos por la necesidad de «atender» las demandas del sector agropecuario y, al mismo tiempo, pidió a los mercados «valorar» a los que producen «con legalidad ambiental».

El anuncio ocurrió durante un encuentro del mandatario regional con ganaderos y menos de dos semanas después de la clausura de la cumbre climática de la ONU (COP30), celebrada en Belém, la capital de Pará.

Originalmente, los granjeros debían tener a todo su rebaño identificado por medio de aretes en enero de 2026, pero muchos se resistían a hacerlo por considerarlo oneroso o por miedo a un mayor control de las autoridades.

Es común en la Amazonia brasileña que un granjero con infracciones ambientales venda sus animales a otros que no las tienen para evadir la legislación, una práctica conocida como «lavado de ganado» y que la identificación puede ayudar a combatir.

Pará, cuyo Gobierno presentó con bombo y platillos el programa de trazabilidad en la COP28 celebrada en Dubai en 2023, tiene unos veintiséis millones de cabezas de ganado, tres veces más que su población humana.

En la actualidad, el sector agropecuario es el mayor causante de deforestación en la Amazonia y la principal fuente de emisiones de metano del país. EFE

