Aplazada la audiencia judicial del hijo de Mugabe en Sudáfrica por la ausencia del fiscal

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Nairobi, 17 mar (EFE).- La audiencia judicial de Bellarmine Chatunga Mugabe, hijo menor del fallecido expresidente zimbabuense Robert Mugabe (1924-2019), y su primo Tobias Mutonje, acusados de intento de asesinato, se aplazó este martes en un tribunal de Sudáfrica debido a la ausencia del fiscal principal, por lo que seguirán en prisión preventiva.

“Lamentablemente, hoy no se puede proceder con el caso. El fiscal principal, quien debe tomar la decisión final, no se encuentra en la oficina”, declaró el fiscal Lufuno Maphiri durante el inicio de la vista en el Tribunal de Magistrados de Alexandra, en Johannesburgo, donde la audiencia se reprogramó para el día 24.

La defensa de ambos acusados reafirmó que están avanzando en las negociaciones para un posible acuerdo de culpabilidad y renunciar a la solicitud de libertad bajo fianza.

“Esperamos poder finalizar las negociaciones cuando regresemos la próxima semana”, señaló el abogado defensor Sinenhlanhla Mnguni, a la prensa local a la salida del tribunal.

El juez Reiner Boshoff concedió el aplazamiento y determinó que ambos acusados permanecerán en prisión preventiva hasta la próxima audiencia.

Se esperaba que Chatunga y Mutonje presentaran su declaración en relación con el ataque a tiros el mes pasado en la residencia del hijo de Mugabe en el exclusivo barrio sudafricano de Hyde Park, donde supuestamente dispararon e hirieron al jardinero por la espalda.

Ambos se enfrentan a siete cargos, entre ellos intento de asesinato, posesión ilegal de arma de fuego y municiones, obstrucción a la justicia, violación de la Ley de Inmigración y robo.

No es la primera vez que Chatunga Mugabe tiene problemas con la justicia en Sudáfrica, pues en 2023 fue acusado de agresión tras un altercado en una discoteca de Sandton.

En ese momento, la Policía confirmó la apertura de un caso, aunque no se conocieron los detalles del desenlace.

Chatunga también ha generado controversia en redes sociales por exhibir grandes cantidades de dinero en efectivo y vehículos de lujo, lo que desató un debate sobre su estilo de vida en Sudáfrica.

Robert Mugabe gobernó Zimbabue desde la independencia del Reino Unido en 1980 hasta 2017, un régimen marcado por denuncias de represión a la oposición, elecciones cuestionadas y una profunda crisis económica que sumió al país en la hiperinflación.

Tras el golpe militar que lo derrocó en noviembre de 2017, Mugabe vivió en relativo aislamiento político, con ciertos privilegios garantizados por el Gobierno de su sucesor, Emmerson Mnangagwa, hasta su muerte en 2019. EFE

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