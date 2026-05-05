Aplazado a 2027 juicio contra exmandataria de la comisión contra la impunidad en Guatemala

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Ciudad de Guatemala, 5 may (EFE).- Una jueza suspendió este martes y reprogramó para mayo de 2027 el inicio del juicio contra la abogada Claudia González, exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en un proceso por supuesto abuso de autoridad.

Diversas organizaciones sociales han calificado el proceso como un caso de «criminalización» impulsado por la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea y que concluirá este mes su mandato.

El caso contra González se originó por una denuncia de la fallecida magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, quien la acusó de abuso de autoridad por haberla investigado en 2017 por tráfico de influencias.

Pese a que González actuó bajo el amparo de la Cicig, la Fiscalía sostiene que no tenía facultades para investigar a funcionarios judiciales.

El juicio de este martes se reprogramó debido a la ausencia de comparecencia de la Fiscalía y por recursos legales pendientes.

«Lamentamos que las salas sean partícipes de esta criminalización, el retardo malicioso y la denegación de justicia. No es posible que en meses no puedan resolver una apelación», declaró González tras la suspensión de la audiencia, al señalar que la mora judicial y el incumplimiento del Ministerio Público postergan un año más su situación jurídica.

La abogada defensora, Joseline Jácome, explicó que la jueza fijó la nueva fecha para el 12 de mayo de 2027. Según la jurista, la decisión responde a la «incomparecencia injustificada» de la Fiscalía y a una apelación no resuelta por la Sala Segunda, que podría anular una futura sentencia si no se dirime antes.

Desde 2021, el Ministerio Público guatemalteco ha iniciado decenas de procesos penales contra jueces, fiscales y abogados que combatieron la corrupción, lo que ha provocado el exilio de más de 50 de ellos.

González es una de las pocas operadoras de justicia que permanece en el país enfrentando cargos que ya le supusieron permanecer 82 días en prisión preventiva entre agosto y noviembre de 2023. EFE

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