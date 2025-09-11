The Swiss voice in the world since 1935

Aplazado a mañana el juicio por «falsificación de diploma» al alcalde de Estambul

Estambul, 11 sep (EFE).- La apertura de un juicio por supuesta falsificación de un documento al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, suspendido del cargo y encarcelado desde marzo por acusaciones de corrupción, que iba a celebrarse este jueves, ha sido aplazado a mañana, viernes, informó hoy el diario ‘Karar’.

Imamoglu, alcalde de Estambul desde 2019, renovó su cargo en las elecciones municipales de 2024 y ha sido nombrado por su partido, el socialdemócrata CHP, como candidato para enfrentarse al actual presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, en los próximos comicios, previstos para 2028.

En marzo pasado, sin embargo, la universidad de Estambul, en la que se había licenciado en Empresariales en 1994, le retiró el diploma, imprescindible para una candidatura presidencial, asegurando que la convalidación de sus estudios en una universidad norchipriota era irregular.

En julio pasado, la Fiscalía abrió además diligencias, acusó a Imamoglu de haber cometido falsedad documental y pidió entre dos y ocho años de cárcel.

El juicio, previsto inicialmente para hoy en el Palacio de Justicia de Çaglayan, en el centro de Estambul, ha sido trasladado a la prisión de Silivri, donde Imamoglu se halla encarcelado desde marzo en prisión preventiva bajo acusaciones de corrupción en el ejercicio de su cargo municipal. EFE

