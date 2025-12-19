Aplazamiento de Mercosur supone revés para credibilidad de Europa, según industria alemana

1 minuto

Berlín, 19 dic (EFE).- La Confederación de la Industria Alemana (BDI) calificó este viernes de «revés para la credibilidad de Europa» el nuevo aplazamiento de la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, prevista inicialmente para este sábado en Brasil.

«El nuevo aplazamiento supone un revés para la credibilidad de Europa como actor geoestratégico. Los jefes de Estado y de Gobierno deben hacer todo lo posible para que el acuerdo con Mercosur se cierre en enero», señaló Tanja Gönner, directora general de la BDI.

«Para ello, algunos Estados deben dar un paso al frente y dejar de lado sus intereses particulares en favor de la competitividad de Europa», agregó.

Asimismo, advirtió en contra de dejar a los competidores de Asia y Norteamérica adueñarse de un mercado dinámico con casi 300 millones de consumidores.

«Los acuerdos de libre comercio son una herramienta central para diversificar nuestras relaciones económicas y construir autonomía estratégica», subrayó. EFE

egw/cph/mr