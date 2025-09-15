Aplazan a octubre el juicio contra el partido opositor de Turquía, sin medidas cautelares

Estambul, 15 sep (EFE).- Un tribunal de Ankara ha abierto este lunes juicio al CHP, el mayor partido de la oposición de Turquía, por supuestos amaños en su congreso de 2023, pero apenas leída la acusación particular, el juez aplazó la sesión al 24 de octubre, sin acordar medidas cautelares.

El juicio, con una gran afluencia de público y cierta tensión entre los asistentes, se abrió con la lectura de la acusación particular, formada por un grupo de cinco delegados del CHP, entre ellos el antiguo alcalde de la ciudad de Antakya, Lütfi Savas, expulsado del partido en diciembre pasado.

La acusación asegura que hubo amaños y compra de votos en el congreso nacional del partido en noviembre de 2023, en el que el actual dirigente, Özgür Özel, se impuso a su predecesor, Kemal Kiliçdaroglu, en el cargo desde 2010, con una diferencia de 276 votos.

Pide así la anulación completa de los resultados del congreso, así como la del congreso extraordinario de abril pasado, en el que Özel fue confirmado en el cargo con los votos del 88 % del total de delegados del partido, y el nombramiento de Kiliçdaroglu como jefe temporal del partido.

El propio Kiliçdaroglu, que mantiene una tensa distancia con la actual cúpula del partido, no se ha pronunciado sobre si aceptaría tal nombramiento, y Özel ha declarado que no cree que su antiguo rival «pueda caer tan bajo».

El CHP niega la acusación de amaños, pero además considera que un vez certificados los resultados por la Junta Electoral, un cuerpo estatal independiente, la Judicatura no tiene competencia para modificar los cargos de un partido.

Tras leerse la acusación, los jueces decidieron aplazar el juicio al próximo 24 de octubre, sin acordar la medida cautelar de suspender a la cúpula de sus cargos, como pidió la acusación.

A inicios del mes, un juzgado de Estambul, al abrir una caso de acusación de amaños extremamente similar contra la cúpula de la rama provincial de Estambul, sí acordó la destitución temporal del dirigente, Özgür Çelik, y su equipo de forma cautelar, nombrando como interventor a un ex alto cargo del partido.

La decisión está recurrida y ha sido desautorizada también por un tribunal de Ankara, creándose confusión legal sobre el vigor de esta medida cautelar.

El CHP acusa al Gobierno islamista del actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, de instrumentalizar la Judicatura para debilitar la oposición, tanto con estos juicios como las casi dos decenas de juicios contra alcaldes del CHP por supuesta corrupción, abiertos desde inicios del año.

Entre los 17 regidores enviados a prisión preventiva se halla Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul desde 2019, suspendido del cargo en marzo pasado y declarado futuro candidato del CHP para enfrentarse a Erdogan en las próximas elecciones, previstas para 2028. EFE

