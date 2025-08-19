Aplazan el juicio por un ataque yihadista contra una iglesia católica en Nigeria en 2022

Nairobi, 19 ago (EFE).- Un tribunal de Nigeria aplazó este martes el inicio del juicio contra cinco hombres acusados de perpetrar un ataque yihadista contra una iglesia católica en 2022 en el suroeste del país, en el que murieron al menos cuarenta personas.

Según recogen medios locales, el juez Emeka Nwite, del Tribunal Superior Federal en Abuya, la capital nigeriana, anunció que se pronunciará el próximo 10 de septiembre sobre la petición de libertad bajo fianza de la defensa de los acusados, que han estado en prisión desde su detención en 2022.

En una declaración jurada, la agencia de inteligencia nigeriana, el Departamento de Servicios del Estado (DSS, por sus siglas inglesas), se opuso a esa petición y aseguró que los cinco hombres tienen «conexiones con combatientes extranjeros» lo que hace que haya una «alta probabilidad de que los acusados eviten el juicio».

«Los cómplices de los acusados siguen prófugos y han estado realizando esfuerzos desesperados para monitorizar el juicio, intimidar a testigos y liberar a los acusados de la custodia legal», añadió.

«Conceder la libertad bajo fianza no redundará en el interés de la justicia ni de la seguridad de los testigos», concluyó el DSS.

Por su parte, el abogado defensor, Abdullahi Muhammad, lamentó en declaraciones a la prensa tras la vista que no ha podido reunirse con sus clientes desde que fueron detenidos en 2022.

El letrado argumentó ante la corte que los acusados están dispuestos a presentar «garantías creíbles y fiables» de que comparecerán.

El ataque contra la iglesia católica de Saint Francis, en la localidad de Owo, en el estado de Ondo, sucedió el 5 de junio de 2022, cuando varios hombres armados irrumpieron en ese lugar de culto disparando armas de fuego y detonando explosivos.

Días después, el Gobierno de Nigeria atribuyó este atentado al Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), una facción del grupo yihadista nigeriano Boko Haram surgida en 2015.

Ambos grupos buscan imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur, si bien también operan en países vecinos como Camerún, Chad y Níger.

Nigeria padece además una enorme inseguridad con ataques incesantes de bandidos y secuestros masivos que buscan lucrativos rescates en el centro y noroeste del país. EFE

