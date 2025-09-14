Aplazan parlamentarias en Siria para dar tiempo a elección miembros de entes electorales

Damasco, 14 sep (EFE).- El Comité Supremo para las Elecciones a la Asamblea Popular de Siria ha aplazado las elecciones inicialmente previstos para realizarse entre el 15 y el 20 de septiembre, para dar tiempo a elección de los entes electorales -comités de distrito que preseleccionan a los candidatos- , informó este domingo a EFE el portavoz del órgano, Nawar Najmeh.

Aunque no especificó una fecha exacta, Najmeh confió en que un «calendario para la presentación de las candidaturas para la Asamblea Popular, la campaña electoral y el día de las elecciones una vez anunciados los nombres finales de los miembros de los diferentes entes electorales, y esperamos que los comicios se celebren antes del fin del mes de septiembre».

Apuntó que «el aplazamiento es para dar tiempo necesario para las candidaturas de los miembros de los entes electorales, estudiar las solicitudes y elaborar las listas definitivas de esos organismos».

El sistema de elección parlamentaria en Siria no es por voto directo de los ciudadanos, sino que se realiza en base a un sistema piramidal, en el que una serie de comités de cada distrito selecciona un padrón de personas que son las únicas que pueden tanto presentarse a diputado como elegir a los representantes.

Mediante este sistema se eligen 140 de los 210 parlamentarios del país, mientras que el presidente Ahmed al Shaara nombra directamente a los 70 restantes.

Najmeh apuntó que otro motivo del retraso del proces es «dar tiempo a las apelaciones para las que se da un plazo de tres días después de difundir las listas definitivas».

El portavoz recordó que los comicios se realizarán en todas provincias sirias con excepción de «la mayoría de Raqqa y Hasaka, así como la provincia de Al Sweida», ubicadas en el norte, noreste y sur de Siria, respectivamente, debido a problemas de seguridad en esas regiones.

Najmeh había informado el pasado viernes de nuevos avances en el proceso previo a la selección de parlamentarios en el país, sin tampoco confirmar una fecha específica para la cita, indicando que el periodo para la presentación de candidaturas a los diferentes entes electorales terminó el jueves en todas las provincias del país.

Esta es la primera selección de diputados desde el derrocamiento de Al Asad, bajo cuyo mandato eran consideradas una farsa, y para ella se ha adoptado un sistema excepcional argumentado en la falta de capacidades logísticas para desarrollar unas elecciones tradicionales en plena transición. EFE

