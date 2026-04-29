Aplazan un mes la audiencia contra el reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora

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Ciudad de Guatemala, 29 abr (EFE).- Un juez de Guatemala reprogramó este miércoles para el próximo 28 de mayo la audiencia por supuesta obstrucción de la justicia contra el reconocido periodista José Rubén Zamora Marroquín, que se encuentra bajo arresto domiciliario por otro caso después de estar años de manera intermitente en prisión, en un contexto de asedio judicial contra actores que denuncian actos de corrupción en el poder.

Tras suspender la audiencia programada para hoy sin detallar los motivos, el titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal decidió aplazar la diligencia que debe determinar si el fundador del extinto diario elPeriódico enfrentará un juicio por la presunta obstrucción de la justicia al usar documentos falsificados.

Al salir del juzgado, Zamora Marroquín expresó su frustración por la suspensión de la audiencia, aunque calificó como positivo que se haya fijado una nueva fecha para un caso retrasado durante años: «Este caso fue fabricado de una manera tan ridícula que, en cuanto hagamos la presentación, seguramente se va a desmoronar».

Asimismo, el periodista criticó las resoluciones previas de las salas de apelaciones que han afectado su situación jurídica y denunció la falta de independencia del sistema de justicia.

«Esa sala ha cometido tantas arbitrariedades y abusos en mi caso y en otros, pues la misma Corte Suprema de Justicia señaló en una resolución que lo que han hecho conmigo es arbitrario e ilegal. Eso debería ser suficiente para que no tuvieran nada que ver con mi proceso, pues es evidente que están en mi contra y que actúan como una herramienta de sectores políticos», denunció.

Además de este caso de supuesta obstrucción a la justicia, el periodista ha enfrentado diversas acusaciones como lavado de dinero y falsificación documentos migratorios, procesos que lo mantuvieron preso de manera intermitente por tres años y que el mismo los califica como un «laberinto perfecto» de impunidad.

Zamora Marroquín fue detenido en 2022 bajo acusaciones de la Fiscalía, cuya cúpula está señalada de corrupción por la comunidad internacional, después de publicar críticas por corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

El periodista permanece desde febrero pasado bajo arresto domiciliario mientras se resuelve la etapa intermedia de este caso de obstrucción a la justicia y un nuevo juicio por el supuesto lavado de dinero, después de que se anulara la condena.

Diversas organizaciones de derechos humanos y prensa consideran que los cargos en contra del periodista guatemalteco son «fabricados y espurios», en un contexto de asedio judicial contra actores que investigaron estructuras de poder. EFE

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