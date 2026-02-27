Aplicación provisional y sin calendario preciso: las claves de UE-Mercosur

3 minutos

(Actualiza con precisiones sobre el calendario de aplicación provisional)

Bruselas, 27 feb (EFE).- La Comisión Europea anunció este viernes su decisión de aplicar el acuerdo UE-Mercosur tras la ratificación de Argentina y Uruguay y después de más de 25 años de negociaciones, pero la entrada en vigor del pacto llega acompañada de dos condicionantes: su carácter provisional y un calendario aún por definir.

El de Mercosur «es uno de los acuerdos comerciales más trascendentales de la primera mitad de este siglo», aseguró la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, quien subrayó que Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay son «socios que entienden que el comercio abierto y basado en normas genera resultados positivos para todos».

La política alemana defendió la implementación del acuerdo porque permite a la UE ganar «independencia», aunque el Ejecutivo comunitario no precisó la fecha concreta en la que se empezará a implementar.

Calendario

Para que el acuerdo pueda empezar a aplicarse provisionalmente, la UE y Paraguay – como guardián de los tratados del Mercosur – tienen que intercambiar notas verbales, según explicaron fuentes comunitarias.

La UE solo tiene que enviar su nota a Paraguay, mientras que los socios del Mercosur tienen que enviar cada uno la suya a Bruselas.

El acuerdo empezará a aplicarse provisionalmente entre la UE y cada país del Mercosur el primer día del segundo mes después de que el país en cuestión haya remitido su nota.

No obstante, el canje de documentos todavía no se ha producido «y aún no se ha tomado una decisión sobre la fecha para hacerlo», aseguraron las citadas fuentes, por lo que en este momento sigue existiendo cierta incertidumbre sobre la entrada en vigor del acuerdo, que liberalizará el 99 % de los intercambios comerciales entre la UE y Mercosur.

Uruguay y Argentina ya han ratificado el acuerdo, mientras tanto, Brasil y Paraguay continuarán el proceso de ratificación. La Cámara de Diputados brasileña validó el acuerdo el pasado miércoles y se espera que el Senado lo revise en los próximos días, mientras que el Gobierno paraguayo ya lo ha remitido al Parlamento para que le dé su visto bueno.

Provisionalidad

«Aplicación provisional es, por naturaleza, provisional», puntualizó Von der Leyen en una declaración a la prensa sin preguntas, a sabiendas de que el pacto genera grandes reticencias en Francia y en el conjunto del sector agrícola de la UE, y de que el Parlamento Europeo aún no lo ha votado.

La Eurocámara solo se pronunciará después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclare si el acuerdo es conforme a los tratados europeos, lo que podría ocurrir en un plazo de hasta dos años.

Solo cuando el Parlamento Europeo lo valide, el acuerdo se aplicará en su totalidad y la relación entre la UE y Mercosur se profundizará también a nivel político y no solo comercial.

En el hipotético caso de que los eurodiputados lo rechazasen, el pacto no podría seguir aplicándose.

«Tácticas dilatorias»

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, acusó esta semana al Parlamento Europeo de estar empleando «tácticas dilatorias» para retrasar la ratificación del acuerdo hasta que lo valide la justicia europea.

La Comisión Europea, aún así, tiene la potestad para empezar a aplicar el pacto de forma provisional sin esperar a la Eurocámara y es lo que ha decidido el Ejecutivo comunitario, ante el argumento de que entre 2021 y 2025, la UE ha perdido 183.000 millones de euros en exportaciones y 291.000 millones en términos de PIB por no haber implementado ya el pacto. EFE

drs/lpc/rcf