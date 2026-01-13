Aplicación viral ‘¿Te has muerto?’ reabre debate sobre la soledad en la China envejecida

Pekín, 13 ene (EFE).- Una aplicación china llamada ‘¿Te has muerto?’, creada para que personas que viven solas confirmen periódicamente su estado mediante un sencillo registro diario, se ha situado entre las más descargadas de pago en el país y ha reabierto el debate sobre la soledad en una sociedad marcada por el envejecimiento y el auge de los hogares unipersonales.

La aplicación, disponible únicamente para dispositivos iOS y con un precio de 8 yuanes (unos 1,1 dólares), permite al usuario introducir un contacto de emergencia y realizar un ‘check-in’ diario.

Si no se registra actividad durante dos días consecutivos, el sistema envía al tercer día un aviso por correo electrónico a la persona designada para que compruebe su situación.

Su rápida difusión en las últimas semanas ha coincidido con un contexto demográfico en el que China afronta un crecimiento sostenido de los hogares unipersonales, impulsado tanto por el envejecimiento de la población como por la movilidad laboral y el retraso en la formación de familias.

Datos del Ministerio de Asuntos Civiles indican que el número de personas que viven solas ha aumentado de forma constante en la última década, superando los 92 millones de personas, una tendencia que diversos estudios proyectan al alza para los próximos años.

Un informe del Instituto de Investigación Beike estima que esa cifra podría situarse entre 150 y 200 millones en 2030.

Más allá del funcionamiento técnico, deliberadamente básico, el fenómeno ha generado un intenso debate en redes sociales como Weibo -semejante a X, censurada en China-, donde algunos usuarios han destacado su utilidad simbólica como mecanismo de aviso mínimo.

El exeditor del medio oficialista Global Times Hu Xijin escribió en la plataforma que la aplicación «puede ayudar a muchos ancianos que viven solos», aunque sugirió que un cambio de nombre por otro menos explícito podría aportar «mayor consuelo psicológico».

Otros comentarios, sin embargo, han puesto el acento en sus limitaciones. Algunos usuarios cuestionan la eficacia del sistema al depender exclusivamente del correo electrónico y del registro manual diario, mientras que otros ironizan sobre la fatiga de «seguir fichando» fuera del entorno laboral.

«Solo sirve para registrarte todos los días; si te pasa algo, el aviso llega demasiado tarde», señalaba un usuario en referencia al margen de varios días antes de que se active la alerta.

El propio diseño de la aplicación, con solo dos funciones operativas, el registro diario y el envío de correos, ha alimentado tanto su viralidad como las dudas sobre su desarrollo futuro.

En los últimos días, además, han surgido polémicas sobre la autoría de la idea y la retirada de funciones anunciadas previamente, asuntos ante los que el equipo desarrollador defendió este martes que la inspiración procede de debates previos en Internet y que el enfoque minimalista responde a una decisión consciente.

La discusión que rodea a la aplicación enlaza con un debate más amplio en Asia oriental sobre la llamada «muerte en soledad», un fenómeno documentado desde hace años en países como Japón y Corea del Sur y que ha comenzado a ganar visibilidad también en China, tanto entre personas mayores como entre jóvenes urbanos que viven solos.

El caso ha llegado incluso al debate parlamentario en Taiwán, donde ha sido citado como ejemplo en discusiones sobre el uso de herramientas digitales en políticas públicas de atención social.

En ese contexto, la difusión de ‘¿Te has muerto?’ ha sido vinculada en el debate público al aumento de la soledad y a las preocupaciones sobre la atención a las personas que viven solas. EFE

